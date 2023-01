L'Inter sarà con ogni probabilità una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite. Sicuramente ci sarà qualche cessione dolorosa legata all'esigenza di sistemare i conti e il bilancio, ma fisiologicamente la società nerazzurra dovrà essere anche brava poi a farsi trovare preparata per non indebolire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il centrocampo subirà sicuramente qualche modifica e per questo motivo Giuseppe Marotta avrebbe messo gli occhi sul centrocampista italo brasiliano del Chelsea, Jorginho.

Il Milan potrebbe intervenire sul mercato per rinforzarsi sugli esterni. In difesa serve qualcosa soprattutto sulla fascia sinistra, dove manca un sostituto all'altezza che faccia rifiatare Theo Hernandez. I rossoneri, in questo senso, avrebbero messo gli occhi su Nicola Zalewski, che ormai sembra essere il titolare della Roma dopo aver scalzato Leonardo Spinazzola.

Il tentativo dell'Inter per Jorginho

L'Inter potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo al termine di questa stagione. Roberto Gagliardini andrà via in scadenza di contratto, ma anche Kristjan Asllani potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità e meno pressioni. Da vedere, poi, se arriveranno eventuali offerte per Hakan Calhanoglu, che piace molto in Premier League e che porterebbe una plusvalenza piena.

Ausilio e Marotta non vogliono farsi trovare impreparati e stanno sondando alcune piste interessanti e una di queste porterebbe a Jorginho. Il centrocampista italo brasiliano è un pilastro del centrocampo del Chelsea, avendo collezionato ben quindici presenze in Premier League. Nonostante ciò, il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo stentano a decollare.

La società nerazzurra, dunque, è pronta ad inserirsi offrendo al giocatore un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, a 6-7 milioni di euro a stagione più bonus, che grazie al Decreto Crescita peserebbe al lordo per meno di 10 milioni di euro sulle casse nerazzurre.

La possibile offerta del Milan per Zalewski

Il Milan è alla ricerca di un'alternativa di livello a Theo Hernandez che possa farlo rifiatare, visto che Ballo Touré ormai sembra sempre più ai margini.

I rossoneri avrebbero individuato in Nicola Zalewski il rinforzo giusto e in questi giorni ci sarebbero stati anche i primi contatti con la Roma, approfonditi in occasione della sfida di campionato tra le due squadre dell'8 gennaio, finita 2-2. I giallorossi hanno messo le cose in chiaro, valutando l'esterno polacco almeno 25 milioni di euro. La società rossonera, dal proprio canto, sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Ante Rebic e un conguaglio economico vicino ai 10 milioni di euro.