Inizio di settimana con vista sul mercato per il Crotone. Il club calabrese, reduce dalla vittoria (1-2) in casa del Monopoli, starebbe per perfezionare alcune operazioni in entrata e in uscita.

Sarebbe ormai ad un passo l'arrivo del centrocampista Andrea D'Errico dal Bari. Difficile, invece, che sempre dalla società pugliese giunga anche l'attaccante Manuel Marras.

In uscita, gli squali starebbero per cedere a titolo definitivo alla Virtus Francavilla il difensore centrale Sergio Yakubiv.

Nuova maglia per Yakubiv

Dovrebbe concludersi a breve l'esperienza al Crotone del difensore ucraino Sergio Yakubiv.

Il calciatore - che in passato è stato girato in prestito alla Lucchese e al Fiuggi - potrebbe passare a titolo definitivo alla Virtus Francavilla, che sarebbe pronta a fargli firmare un contratto fino al 30 giugno 2025. Sembra, però, che il Crotone possa garantirsi un diritto di recompra sul 20enne ucraino.

Yakubiv in questa stagione ha trovato poco spazio in rossoblù, avendo racimolato tre presenze in Coppa Italia di Serie C e altre dieci gare con la formazione Primavera.

Crotone, sarebbe in arrivo D'Errico

Il centrocampista Andrea D'Errico sarebbe in procinto di lasciare il Bari per trasferirsi in prestito al Crotone fino al termine della stagione. Le due società avrebbero già concluso lo scambio di documenti, con il calciatore che dovrebbe arrivare in città per apporre la firma sul contratto e mettersi a disposizione del tecnico Franco Lerda.

Si tratterebbe dunque di un rinforzo necessario per gli squali che, contro il Pescara, lunedì 16 gennaio, dovranno fare a meno del centrocampista Jacopo Petriccione, diffidato e ammonito nell'ultima sfida di campionato.

Crotone, le altre trattative

Non dovrebbe fare ritorno in Calabria l'attaccante Manuel Marras. L'ala destra del Bari vorrebbe restare in Serie B, e non a caso su di lui ci sarebbero Cosenza, Spal e Modena.

Ci sarebbero anche poche probabilità di rivedere in maglia rossoblù il difensore Guillaume Gigliotti, anche lui di proprietà del Bari.

Difficile arrivare a Facundo Lescano del Pescara: l'attaccante argentino, poco utilizzato dal tecnico Colombo, sarebbe soprattutto nel mirino del Padova. Non ci sarebbero riscontri, invece, sull'indiscrezione che vorrebbe il Crotone vicino a Luca Crecco del Pescara.

In uscita, i calabresi starebbero cercando una sistemazione per gli attaccanti Gabriele Bernardotto e Marco Tumminello, entrambi destinati ad andare in prestito in qualche club di Serie C. Discorso analogo potrebbe essere fatto per il terzino Riccardo Spaltro, attualmente fuori rosa.