L'Inter sta già lavorando in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato, visto che difficilmente farà qualcosa a gennaio. La società nerazzurra, infatti, ha l'esigenza di dover far quadrare i conti ed eventuali acquisti ci saranno soltanto qualora ci fossero cessioni, che non sono programmate nell'immediato. In estate uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato è quello difensivo, come confermato anche dal giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa.

La Juventus, invece, per giugno sta già pensando a come rinforzarsi in maniera importante in mezzo al campo visto che Paul Pogba almeno per il momento non dà garanzie dal punto di vista fisico.

Il nome finito nel mirino dei bianconeri è quello di Piotr Zielinski, che probabilmente lascerà il Napoli al termine di questa stagione. Gli azzurri, infatti, non vogliono rischiare di perderlo a parametro zero avendo il contratto in scadenza a giugno 2024.

La strategia dell'Inter

L'Inter sta già lavorando in vista della prossima estate e la difesa sarà sicuramente il reparto che vedrà maggiori modifiche visti i tanti giocatori in scadenza di contratto (Danilo D'Ambrosio, Stefan De Vrij e Milan Skriniar), oltre a Francesco Acerbi che è in prestito dalla Lazio e se non ci sarà uno sconto sui 4 milioni pattuiti difficilmente sarà riscattato.

A svelare i piani di mercato della società nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato, è stato il giornalista Fabio Caressa che, come riportato dal sito CittàCeleste.it, ha dichiarato recentemente: "Su Skriniar e sul suo rinnovo io vi dico la mia.

Ai giocatori nella sua situazione io dico questo: fate le scelte che volete, ma non rompete le scatole con i sentimentalismi. Se volete vi dico anche chi è che l'Inter vorrebbe al suo posto: Scalvini. E' lui il giocatore che i nerazzurri vorrebbero portare a casa nel caso in cui lo slovacco dovesse salutare".

Operazione tutt'altro che semplice, visto che Scalvini è valutato dall'Atalanta almeno 30 milioni di euro, e anche per questo la società nerazzurra proverà fino all'ultimo a blindare il proprio talento.

L'offerta della Juventus al Napoli

La Juventus si sta guardando intorno per rinforzare il centrocampo al termine di questa stagione. I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Piotr Zielinski, che senza il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024, sarà ceduto dal Napoli tra sei mesi. Il centrocampista polacco piace molto a Massimiliano Allegri anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia come mezzala che da trequartista.

Il club di Aurelio De Laurentiis lo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma la Juve potrebbe provare a inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Occhio, in questo senso, al nome di Weston McKennie qualora i bianconeri non dovessero riuscire a cederlo in questa sessione di mercato.