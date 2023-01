Nei giorni scorsi Milan Skriniar ha rifiutato il rinnovo di contratto proposto dalla dirigenza dell' Inter. Una situazione che, dopo sei anni in nerazzurro e quattro trofei conquistati, lascia l’amaro in bocca ai tifosi che avevano sempre indicato lo slovacco come il futuro capitano della squadra..

A riguardo si è espresso anche l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, intervistato da TuttoMercatoWeb.

Massimo Moratti si esprime sul mancato rinnovo di Skriniar

Nel corso della lunga intervista, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato così del futuro di Milan Skriniar: “Se l’Inter ha fatto abbastanza per tenerlo?

Bisogna essere dentro la società per rispondere, è difficile dare un giudizio da fuori. Sinceramente non credo che l’Inter abbia fatto finta, voleva tenerlo… Forse non pensava che ci fosse questa volontà da parte del giocatore. Se si può sostituire? Credo di sì. È fortissimo, ma non è Samuel”. Proseguendo la sua intervista l'ex presidente dell'Inter ha aggiunto: Se esistono ancora bandiere come Zanetti? “Esistono i caratteri dei giocatori. Anche Totti è rimasto sempre alla Roma, altri caratteri preferiscono scegliere cosa difendere e quindi cambiare squadra”.

A seguire stessa linea di pensiero dell'ex patron interista è anche Stéphane Dalmat, ex centrocampista francese che dal 2001 al 2003 ha giocato proprio nella squadra allora amministrata da Moratti.

Dalmat si è espresso attraverso il proprio profilo Instagram sulla vicenda Skriniar: “Il calcio di oggi, uno va e uno arriva. Bisogna rispettare la sua scelta, è un buon giocatore. Non è Samuel o Cordoba né Thiago Silva o Marquinhos. L’Inter troverà una soluzione dello stesso livello oppure superiore”.

Parla l'agente di Skriniar

Nella sfida contro l’Empoli, match valido per la 19^ e ultima giornata del girone d’andata, Milan Skriniar è è stato espulso per doppia ammonizione al 40° del primo tempo lasciando per quasi un'ora i propri compagni in inferiorità numerica. Un gesto che inevitabile ha condizionato la prestazione dei nerazzurri in virtù del quale la squadra di Simone Inzaghi ha incassando una clamorosa sconfitta.

Intanto Roberto Sistici, agente del difensore sloveno, ha parlato a TeleNord: "La decisione di mettere Milan Skriniar sul mercato è stata presa in estate dall'Inter, ovviamente non dal giocatore. Una scelta che ha portato a una trattativa col Psg, di cui ovviamente eravamo informati".

Il procuratore ha poi proseguito: "A un certo punto la trattativa si è interrotta ed eravamo stati informati anche di questo, una decisione che non spettava a noi e che Milan ha serenamente accettato, con professionalità e rispetto del contratto". Sistici ha poi confermato che appare improbabile un rinnovo con i nerazzurri: "Al momento non c'è questa possibilità. Chi conosce Milan conosce la sua professionalità e lealtà. Onorerà sempre la maglia del club per cui è tesserato, che gli ha dato molto e al quale lui darà il massimo".