Puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli già nel mercato invernale. È questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per completare l'organico, così da poter competere per lo Scudetto e continuare il percorso in Champions League dove lo attende la doppia sfida con il Tottenham di Antonio Conte.

Milan, idea Saint-Maximin per gennaio

Il reparto sotto maggiore accusa è la trequarti. Infatti, l'arrivo di Charles De Ketelaere non ha dato i frutti sperati con il gioiellino belga che non è riuscito ancora ad integrarsi negli schemi tattici di Pioli.

Per questo, la società nerazzurra potrebbe ritornare sul mercato già a gennaio per completare la batteria di trequartisti a disposizione del tecnico rossonero.

Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara spunterebbe anche quello di Allan Saint-Maximin, esterno francese in forza al Newcastle che sta disputando una grande Premier League e si prepara a completare la stagione conquistando un posto in Champions League. Nonostante un'ottima prima parte per i Magpies, il classe 97 non è stato protagonista ed ha avuto minutaggio relativamente basso nello scacchiere tattico di Eddie Howe. Per questo starebbe valutando un eventuale addio già nel mercato di gennaio per giocare con maggiore continuità.

Il Diavolo ci starebbe pensando e potrebbe decidere di impostare la trattativa sulla base di un prestito mentre il club inglese vorrebbe una cessione a titolo definitivo attorno ai 15 milioni di euro.

Milan, anche Zaniolo nel mirino. Offerta da 22 milioni alla Roma

Oltre Saint-Maximin, il Milan valuta anche altri piste per accontentare Pioli ed aumentare la pericolosità negli ultimi trenta metri.

Altro nome che è accostato ai rossoneri da tempi non sospetti è quello di Nicolò Zaniolo che già in estate era finito sul taccuino di Maldini e Massara per rinforzare la cessione.

In estate, la richiesta di 50 milioni di euro da parte della Roma aveva bloccato ogni sorta di contatto ma adesso la situazione sarebbe cambiata.

Infatti, il calciatore vorrebbe lasciare la Capitale e la richiesta del club giallorosso si aggirerebbe attorno ai 30-35 milioni di euro. Stando alle ultime notizie di mercato, il Milan avrebbe messo sul piatto un prestito a 5 milioni di euro più un riscatto attorno ai 22 milioni di euro in caso di approdo in Champions League nella prossima stagione.

La Roma non prenderebbe in considerazione questa formula e vuole cedere il calciatore solo a titolo definitivo.

Il destino di Zaniolo potrebbe esser collegato a quello di altro obiettivo di mercato del Milan ovvero Hakim Ziyech. Infatti, con l'eventuale cessione dell'esterno italiano la Roma potrebbe virare sul trequartista del Chelsea per completare il reparto offensivo a disposizione di Josè Mourinho.