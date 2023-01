Uno dei giocatori accostati all'Inter in questa sessione invernale di Calciomercato è stato Franck Kessié, che a Barcellona non sembra essersi ambientato dopo che i blaugrana lo hanno tesserato a parametro zero la scorsa estate, con l'ivoriano che era andato in scadenza di contratto con il Milan. Il giocatore piace molto ai nerazzurri da molto tempo, tanto che già prima del suo approdo in rossonero, quando militava all'Atalanta, il club meneghino aveva fatto un tentativo senza successo. Occorre capire se i catalani alla fine apriranno alla cessione immediata o se rimanderanno il discorso alla prossima estate.

Il Milan è intanto alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato. I rossoneri, infatti, devono fare i conti con alcune difficoltà visto che Olivier Giroud non è al top avendo giocato sempre da agosto, Origi non dà garanzie dal punto di vista fisico e Zlatan Ibrahimovic è ai box per l'infortunio al ginocchio da cui non si sa quando recupererà. Alla luce di ciò i rossoneri si stanno guardando intorno e avrebbero messo gli occhi su Luis Muriel, che all'Atalanta è finito ai margini dopo l'arrivo di Lookman e l'esplosione di Hojlund, arrivato anche lui la scorsa estate.

L'offerta dell'Inter per Kessié

L'Inter è alla ricerca di un centrocampista che possa abbinare quantità e qualità e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Franck Kessié.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio tra la società nerazzurra e il Barcellona che avrebbe visto coinvolto Marcelo Brozovic. I nerazzurri, però, non sembrano disposti ad inserire il cartellino del centrocampista croato che, tra l'altro, non vuole lasciare Milano avendo anche rinnovato il contratto soltanto qualche mese fa.

Scartata l'ipotesi di uno scambio alla pari, l'Inter potrebbe provare a prendere l'ex Milan già a gennaio, senza aspettare giugno, quando servirà comunque un innesto in mezzo al campo visto che andrà via Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto. Il club meneghino vorrebbe chiedere Kessié con la formula del prestito oneroso fino a giugno 2024 con obbligo di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Muriel piace al Milan

Il Milan cercherà di rinforzare l'attacco in queste ultime settimane di mercato viste le difficoltà palesate in questa settimana. I rossoneri avrebbero individuato in Luis Muriel l'innesto giusto visto che l'Atalanta non lo considera incedibile e potrebbe cederlo già a gennaio. Il colombiano è valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio tra le due società, con Maldini e Massara che potrebbero offrire il cartellino di uno tra Ante Rebic e Tommaso Pobega.