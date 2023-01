Domenica 22 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Atalanta, gara valida per il 19° turno di Serie A 2022/23.

La Vecchia Signora, nel turno scorso, ha subito una cocente sconfitta per 5-1 allo Stadio Diego Armando Maradona ad opera del Napoli di Spalletti: Kvaratskhelia, Rrhmani, Elmas e doppietta di Osimhen in goal per la squadra partenopea, mentre i bianconeri hanno replicato inutilmente con Di Maria. La Dea, invece, si è imposta con un roboante 8-2 nel match casalingo contro la Salernitana di Nicola: Boga, Lookman (doppietta), Koopmeiners, Hojlund, Ederson, Zortea e Scalvini in rete per la compagine bergamasca, coi granata del sud che hanno segnato con Nicolussi Caviglia e Dia.

Statistiche: la Juventus non batte l'Atalanta nel massimo campionato italiano dal 23 novembre 2019, quando i bianconeri ebbero la meglio fuori dalle mura amiche per 3-1.

Juventus, obiettivo mantenere l'imbattibilità casalinga

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo la debacle col Napoli, sono scivolati al terzo posto in classifica a -10 dalla squadra partenopea. Contro la Dea, però, la Vecchia Signora potrà farsi forza sull'imbattibilità casalinga (7 vittorie e 2 pareggi) che vanta sinora in campionato, nella speranza di poter continuare tale positivo ruolino di marcia e, al contempo tenere a debita distanza una candidata alla zona Champions League come la squadra di Gasperini. Per tornare a vincere, il tecnico livornese potrebbe optare per il 3-4-2-1, con Szczesny a difesa dei pali.

Nella difesa a tre dovrebbero giocare titolari Alex Sandro, Bremer e Danilo. Vista la possibile assenza di Rabiot, cerniera di centrocampo, invece, avrà ottime chance di essere formata da Locatelli e Paredes al centro, con Kostic che andrà a piazzarsi a sinistra e McKennie che agirà sul fronte opposto. La trequarti campo, infine, sarà presumibilmente formata da Chiesa e Miretti, i quali agiranno a supporto del vertice offensivo Milik.

Atalanta, Pasalic come trequartista

Mister Gasperini e la sua Atalanta non potranno contare sulle prestazioni dello squalificato Koopmeiners per il match contro la Juventus.

Per tentare di insidiare i bianconeri, il tecnico di Grugliasco potrebbe scegliere il 3-4-1-2, con Musso in porta. Il terzetto arretrato sarà composto probabilmente da Toloi, Palomino e Scalvini.

A centrocampo, invece, dovrebbero partire come titolari Hateboer, De Roon, Ederson e Ruggeri, mentre Pasalic andrà a posizionarsi sulla trequarti campo. In attacco, infine, la Dea dovrebbero giocare dall'inizio Hojlund e Lookman.

I probabili titolari

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta:

Juventus (3-4-2-1): Szczesny, Alex Sandro, Bremer, Danilo, McKennie, Locatelli, Paredes, Kostic, Chiesa, Miretti, Milik. Allenatore: Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Palomino, Scalvini, Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic, Lookman, Hojlund. Allenatore: Gasperini.