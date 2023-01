La Juventus è stata una delle società più vincenti del calcio europeo delle ultime stagioni. Tanti gli investimenti importanti che hanno garantito numerose vittorie in patria, con i trionfi europei solo sfiorati dai bianconeri ma mai arrivati. Proprio per cercare di centrarli nel 2018 i bianconeri ingaggiarono Cristiano Ronaldo, arrivato dal Real Madrid per circa 115 milioni di euro.

Il portoghese ha giocato tre stagioni nella società bianconera vincendo due campionati italiani, due Supercoppe italiane ed una Coppa Italia. Ha lasciato Torino nel Calciomercato estivo del 2021 per ritornare al Manchester United, un'esperienza professionale non ideale con la società inglese a tal punto che è arrivata la rescissione contrattuale a dicembre 2022 con il conseguente trasferimento all'Al-Nassr dove CR7 vorrebbe addirittura portare anche Juan Cuadrado in scadenza di contratto a giungo proprio con la Juventus.

In una recente live su Youtube il portoghese ha parlato dell'esperienza in bianconero soffermandosi sulla sua prima vittoria importante con la società juventina, la Supercoppa italiana conquistata nel 2019 vinta in finale contro il Milan.

Il portoghese ha dichiarato che è un grande ricordo perché il primo trofeo vinto in una squadra ha sempre qualcosa di speciale. A proposito dell'avventura professionale con la società bianconera l'ha definita come un viaggio diverso della sua vita anche perché il trasferimento a Torino è arrivato dopo nove stagioni giocate al Real Madrid.

Cristiano Ronaldo ha parlato delle sue stagioni nella Juventus

'Segnai di testa contro Donnarumma. Quando vinci un titolo è tutto speciale perché durante l'anno ti dedichi a realizzare qualcosa di grande'. Queste le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo in riferimento alla prima competizione vinta con la Juventus, la Supercoppa italiana, nel 2019. Il portoghese ha aggiunto: 'Quando si ottiene il primo trofeo in una squadra è sempre speciale.

Questo con la Juventus è sicuramente un grande ricordo'. Parole importanti quelle del portoghese sulla Juventus e sulle stagioni disputate nella società bianconera. Proseguendo l'intervista ha aggiunto: 'Per me la Juventus è stato un viaggio diverso della mia vita, trasferendomi nella società bianconera a 33 anni dopo aver disputato nove stagioni nel Real Madrid'.

Tutti i gol segnati da Cristiano Ronaldo

L'impatto di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato molto importante, il portoghese ha infatti dato un contributo decisivo alla causa disputando 134 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Champions League e segnando 101 gol. Nel Real Madrid invece ha disputato 438 match segnando 450 gol, nel Manchester United 346 match con 145 gol. All'inizio della sua carriera invece ha disputato 31 match con lo Sporting Lisbona con 5 gol, il tutto prima del primo trasferimento nella società inglese.