La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo molto delicato, il tutto condito anche dai 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli. Un evento importante che potrebbe essere il preludio ad importanti investimenti in diversi ruoli a condizione che le vicende giudiziarie in piedi non portino pesanti sanzioni economiche.

Serviranno acquisti a in difesa ma anche a centrocampo, soprattutto se si dovessero concretizzare le cessioni di McKennie e Rabiot, quest'ultimo in scadenza di contratto a giugno. Uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo sarebbe Piotr Zielinski, riferimento del Napoli di Spalletti, che sta disputando una stagione davvero importante.

Nella vittoria per 5 a 1 contro la Juventus il nazionale della Polonia è stato uno dei migliori dando un contributo importante dal punto di vista offensivo ma anche garantendo un supporto adeguato ai vari Lobotka e Anguissa a centrocampo.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento. Ci sarebbe infatti troppa distanza fra offerta del Napoli e richieste del giocatore. Si era parlato anche di una sua possibile partenza nel recente calciomercato estivo, con il West Ham che era pronto ad offrire 40 milioni di euro. Il giocatore ha deciso però di rimanere a Napoli ma a giugno il suo prezzo di mercato potrebbe diminuire perché sarà ad un anno dalla scadenza.

Piacerebbe alla Juventus in quanto garantirebbe qualità alla mediana e sostegno al settore avanzato bianconero.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da juvelive.it, Zielinski potrebbe lasciare il Napoli a giugno. Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus, che starebbe valutando la possibilità di un suo acquisto anche perché a fine stagione, come accennato, sarà ad un anno dalla scadenza del contratto con la società campana.

In questa stagione Zielinski ha disputato fino ad adesso fra campionato italiano e Champions League 24 match segnando 6 gol e fornendo 7 assist ai suoi compagni. Una stagione importante merito anche dell'ottimo lavoro di Spalletti e Giuntoli che hanno costruito un Napoli forte con delle alternative valide ai titolari. Non è un caso che i campani siano primi in Serie A a +9 sul Milan e a +10 su Juventus e Inter.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi considerando che giocatori come Alex Sandro lasceranno per scadenza di contratto e che altri come Leandro Paredes non saranno probabilmente riscattati. Se quest'ultimo potrebbe essere sostituito proprio da Zielinski, il terzino sinistro brasiliano potrebbe invece essere rimpiazzato da Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno. Al riguardo la Juventus potrebbe offrirgli un triennale.