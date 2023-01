Nelle scorse ore Cristiano Ronaldo è tornato a parlare della Juventus in un'intervista rilasciata al programma Memorable Match su Youtube. Il calciatore portoghese, in particolare, ha ricordato con entusiasmo il gol segnato al Milan di Donnarumma, che valse la Supercoppa per la formazione bianconera a gennaio 2019.

Cristiano Ronaldo è tornato a parlare della Juventus e lo ha fatto alla trasmissione Youtube Memorable match di LiveScore.

Il giocatore portoghese, passato in questa sessione invernale di mercato al club dell'Al Nassr, ha ricordato la sua esperienza con la maglia bianconera, citando in particolar modo il gol di testa fatto a Donnarumma che valse ai bianconeri la conquista della Supercoppa italiana del 2019: "Segnai di testa contro Donnarumma.

Quando vinci un titolo è tutto speciale perché durante l’anno ti dedichi a realizzare qualcosa di grande. Quando si ottiene il primo trofeo in una squadra è sempre speciale. Questo con la Juventus è sicuramente un grande ricordo. Per me la Juve è stata un viaggio diverso della mia vita".

La partita a cui fa riferimento, nel gennaio 2019, si concluse sul punteggio di 1-0 in favore dei bianconeri.

Cristiano Ronaldo in visita agli allenamenti del Real Madrid duetta con Ancelotti: 'Bella partita'

Intanto il Real Madrid giocherà domenica prossima 15 gennaio in Arabia Saudita la Supercoppa di Spagna contro il Barcellona e, nelle scorse ore, proprio Cristiano Ronaldo - che ormai vive nel paese mediorientale - si è presentato sul campo d'allenamento dove la compagine spagnola sta svolgendo in questi giorni la rifinitura.

Cristiano Ronaldo, oltre a trovare un ex madridista come il brasiliano Roberto Carlos, si è fermato per un colloquio con Carlo Ancelotti, attuale allenatore delle "Merengues". I due hanno parlato delle condizioni generali in cui si trova attualmente il Real Madrid e Cristiano Ronaldo, dopo aver chiesto ad Ancelotti se apprezzasse o meno il manto erboso del campo d'allenamento, ha poi esclamato in italiano: "Bella partita eh", riferendosi al match che giocheranno le merengues domenica contro il Barcellona.

Carlo Ancelotti, tra sorrisi e pacche amichevoli, ha fatto capire a Cristiano Ronaldo di attendere con particolare entusiasmo questa gara fondamentale, che mette in palio il primo trofeo del nuovo anno.