La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa non solo per il calcio giocato ma anche per le vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Una situazione che potrebbe condizionare la società bianconera anche per quanto riguarda il mercato, ci sono però delle situazioni necessariamente da risolvere per la Juventus, una di queste è il futuro professionale di Mohamed Ihattaren. Secondo le ultime notizie di mercato il centrocampista potrebbe rescindere il contratto con la società bianconera. A confermarlo il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio.

Il centrocampista olandese è stato acquistato dalla società bianconera nell'estate 2021 per circa 3 milioni di euro, un rinforzo interessante anche in considerazione delle buoni stagioni al Psv Eindhoven. Il giocatore per vicende extra campo non è riuscito mai a rendere, inizialmente in prestito alla Sampdoria, società che ha lasciato dopo poche settimane, e poi all'Ajax. La società olandese gli ha dato fiducia a gennaio 2022 acquistandolo in prestito con diritto di riscatto. Vicende extra calcistiche lo ha condizionato a tal punto che a gennaio è ritornato alla Juventus ma non rimarrà, come dichiarato dal giornalista sportivo.

Il giocatore Ihattaren potrebbe rescindere il suo contratto con la Juventus

'Penso che Mohamed Ihattaren rescinderà il contratto con la Juventus. È impossibile che rimanga alla società bianconera ed è anche molto difficile trovare club che lo acquisti o in prestito. La Juventus cercherà una soluzione nel prossimo futuro, non solo per Ihattaren come calciatore, ma anche per Ihattaren come persona'.

Queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio in riferimento al futuro professionale di Mohamed Ihattaren, giocatore acquistato dalla Juventus nel Calciomercato estivo del 2021. Vicende extra calcistiche non gli hanno permesso di rendere come ci si aspettava, basti pensare che quando era al Psv Eindhoven era stato anche convocato con la nazionale olandese senza però giocare nessun match.

La cessione in prestito all'Ajax a gennaio 2022 sembrava potesse rappresentare il miglior modo per rilanciarlo, così non è stato e il giocatore è ritornato a Torino di recente, ma non per rimanerci. C'è chi ha ipotizzato un futuro professionale nella Juventus Next Gen ma la società bianconera sembra pronto a rescindere la sua intesa contrattuale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno. Fra questi spiccano Alex Sandro e Juan Cuadrado, il primo potrebbe essere sostituito da Alejandro Grimaldo. Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro piace molto Ivan Fresneda, lo spagnolo però ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.