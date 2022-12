La Juventus è attesa da settimane importanti anche quanto riguarda il mercato: secondo alcune indiscrezioni la società bianconera potrebbe acquistare un terzino destro soprattutto se si dovessero concretizzare delle cessioni: da tempo sui media si parla di una possibile partenza di Daniele Rugani e di Weston McKennie.

Nelle ultime ore però è iniziata a circolare un'indiscrezione di mercato sulla stampa inglese che ipotizza un interesse dell'Arsenal per Dusan Vlahovic, anche perché la società londinese deve sostituire l'infortunato Gabriel Jesus.

Ai Gunners serve una punta di qualità che sappia garantire molti gol: Vlahovic sarebbe l'ideale, anche se difficilmente la Juventus lo lascerà partire nel mercato di gennaio.

La società bianconera potrebbe al limite considerare una somma di circa 100 milioni di euro, considerando che lo ha acquistato a gennaio 2022 per circa 70 milioni.

Vlahovic e i rumor sull'Arsenal a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe dover fronteggiare un'offerta per Dusan Vlahovic. L'Arsenal sarebbe pronta a investire una somma importante per il giocatore nel mercato di gennaio dopo l'infortunio di Gabriel Jesus. La squadra inglese è infatti impegnata nella lotta per vincere la Premier League e ha bisogno di una punta di qualità.

Vlahovic ha una valutazione di mercato di circa 100 milioni di euro, difficilmente la Juventus lo lascerebbe partire per una somma minore, dopo aver speso circa 70 milioni di euro per il giocatore lo scorso gennaio, quando era in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2023.

Attualmente peraltro le indiscrezioni di mercato su una possibile cessione di Vlahovic non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani, pare infatti obiettivamente difficile pensare che la Juventus (impegnata in campionato, Coppa Italia ed Europa League) lasci partire a stagione iniziata un giocatore importante come Vlahovic.

In questo il centravanti inizio stagione ha dato un contributo importante alla squadra bianconera con diversi gol fra campionato e Champions League. Nelle ultime settimane è stato condizionato da un problema di pubalgia, che non gli ha permesso di dare un grande contributo neanche con la nazionale serba al mondiale.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus intanto potrebbe acquistare un terzino destro a gennaio, mentre valuta per giugno l'arrivo di un terzino sinistro: tutto ciò in considerazione del contratto in scadenza di Juan Cuadrado e di Alex Sandro.

Fra i giocatori seguiti per la fascia sinistra difensiva ci sarebbero due elementi che vanno in scadenza anche loro a fine stagione: Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo.