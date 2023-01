La Juventus, dopo otto vittorie consecutive in campionato, subisce una pesante sconfitta in campionato contro il Napoli. Un 5 a 1 che dimostra la superiorità tecnica attuale dei campani ma, se nel primo tempo i bianconeri sono rimasti in partita chiudendo sul 2 a 1 per il Napoli, sorprende il crollo nel secondo tempo, con altri tre gol subiti. Tanti addetti ai lavori hanno parlato del match, criticando soprattutto la formazione schierata da Massimiliano Allegri ma anche il modo in cui i giocatori non hanno reagito ai gol del Napoli. Fra i più critici nei confronti della Juventus, c'è stato l'ex giocatore ed attuale vice presidente della Uefa, Zibì Boniek.

Sul suo account Twitter, ha dato la sua spiegazione sul perché la Juventus ha vinto otto partite di seguito in campionato, subendo una sconfitta pesante contro il Napoli. Secondo Boniek, il motivo è dovuto al fatto che i bianconeri non avevano ancora affrontato una squadra come il Napoli, parlando di sottomissione della Juventus al Napoli. Parole pesanti giustificate, però, dal risultato, se consideriamo che, nel secondo tempo, non sono riusciti a creare problemi alla difesa della squadra campana. Tanti i commenti degli utenti al post di Boniek, c'è chi esalta la vittoria del Napoli, chi, invece, ironizza sulle parole del vice presidente della Uefa, sottolineando come ancora non gli sia passata il fatto che non abbia più la stella con il suo nome all'Allianz Stadium.

'..Juve vinceva da 8 turni, perche? Perché non ha giocato contro una squadra come il Napoli, e aveva molta fortuna. Ieri sottomessa…'. Questo il post su Twitter di Zibì Boniek, l'ex vicepresidente ha così commentato la sconfitta pesante dei bianconeri contro il Napoli per 5 a 1 che conferma la superiorità tecnica dei campani ma anche le problematiche della Juve che sembravano essersi sistemate dopo le otto vittorie consecutive.

Tanti gli utenti hanno commentato il post di Boniek, uno ha scritto ironicamente: 'Bremer prossima stella allo Stadium', in riferimento al fatto che non ci sia più la stella dedicata all'ex attaccante della Juventus. Un altro utente ha scritto: 'Dopo 40 anni ancora non ti è passata?', un altro, invece, ha scritto: 'La stella, voglio la stella'.

Le partite di gennaio della Juventus

La Juventus è attesa da diverse partite importanti nel mese di gennaio. Prima l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Monza, poi ci sarà il match di campionato contro l'Atalanta, che sta vivendo un momento di forma importante se consideriamo che ha sconfitto la Salernitana per 8-2. L'ultimo match del mese sarà sempre contro il Monza in campionato.