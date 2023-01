L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio della Juventus e di Massimiliano Allegri, affermando come il tecnico bianconero potrebbe non voler più restare alla guida della Juve.

Anche l'ex allenatore bianconero Gigi Maifredi, intervistato da Tuttojuve.com, ha parlato della sconfitta incassata dalla Juventus contro il Napoli e degli errori commessi da Allegri nel match del "Maradona".

Orlando: 'Non credo che Allegri voglia più restare alla Juve e affrontare tutti i problemi della società'

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina e per alcuni mesi anche dei bianconeri, ha parlato nelle scorse ore della Juventus tramite i microfoni di TMW Radio.

Orlando nel suo intervento, ha sottolineato come il tecnico bianconero potrebbe non volere più restare alla guida della Juve: "Qualcosa Allegri ha sbagliato. Sembra quasi che Allegri non veda l'ora che la società gli dica basta e ognuno per la propria strada. Non credo voglia più stare alla Juve, perché non vuole lavorare con queste difficoltà. Ha capito che è finito un ciclo. La mia sensazione è questa. Non vede l'ora che la società gli dia il benservito".

Orlando è poi entrato nello specifico, evidenziando come la mossa di Allegri contro il Napoli di schierare Federico Chiesa da terzino sia stato un azzardo infruttuoso per il tecnico bianconero, che nella stessa partita ha scommesso su un Gleison Bremer in evidenti difficoltà fisiche.

Orlando ha poi concluso la sua intervista dicendo asserendo: "A Max giravano dopo il ko, non gli è neanche passato per la testa. Spalletti è un furbacchione, è andato lui a chiedere la mano, non credo si possa aprire un caso".

Maifredi: 'Allegri ha sbagliato a non comprendere la situazione contro il Napoli'

Anche l'ex allenatore bianconero Gigi Maifredi ha parlato a Tuttojuve.com della Juventus e di Allegri: "La Juve non è stata all'altezza di lottare ad armi pari, perché il Napoli nel momento in cui spingeva riusciva sempre a creare qualche occasione.

Allegri ha sbagliato a non comprendere la situazione, si è avvalso del fatto di vincer le partite senza approfondire. Questa è una delle cose peggiori in questo mestiere, perché un allenatore è colui che vede al di là di una persona normale".

Maifredi ha poi evidenziato come elementi del calibro di Gleison Bremer, siano arrivati alla Juventus da grandi giocatori per poi trasformarsi nel corso della permanenza in bianconero, in calciatori di medio livello.

Infine l'ex allenatore ha affermato: "Il rendimento dei giocatori è sempre quello, o si allenano male o non lavorano proprio".