La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo fra calcio giocato e Calciomercato. Si attende anche il proseguimento delle vicende giudiziarie, con la società bianconera che è indagata dalla Procura di Torino e dalla Consob per le presunte plusvalenze fittizie e per il possibile falso in bilancio. Il 20 gennaio si saprà se sarà riaperto il processo plusvalenze. L'argomento è stato trattato da Paolo Ziliani sul suo account Twitter. Il giornalista sportivo ha dichiarato che il mercato della Juventus sarà fatto a giugno anche perché, secondo lui, i bianconeri saranno fuori dall'Europa, proprio per le note vicende giudiziarie.

Per questo, ci si aspetta un fuggi fuggi generale dalla società bianconera, con i grandi giocatori che potrebbero lasciare Torino. Ziliani ha paragonato il possibile scenario estivo della Juventus a quello già successo nel 2006 quando, con la retrocessione in Serie B, diversi giocatori lasciarono la società bianconera. Gli unici rimasti furono Buffon, Del Piero, Camoranesi, Nedved e Trezeguet. Parole importanti quelle del giornalista che lasciano intendere un'evoluzione negativa per la Juventus in merito alle vicende giudiziarie che potrebbero riguardare la società bianconera.

'Mercoledì 18 assemblea per eleggere il nuovo Cda Juventus.

Venerdì 20 riapertura del processo plusvalenze. Poi via al mercato, si legge in giro. Ma in quale film? Il mercato si farà in estate e con la Juve fuori dall’Europa sarà un fuggi fuggi. Come nel 2006. Meglio saperlo'. Queste le dichiarazioni di Paolo Ziliani in riferimento alla possibile riapertura del processo plusvalenze che riguarderebbe fra le altre anche la Juventus.

Il giornalista sportivo ha paragonato la possibile partenza di tanti giocatori bianconeri a quella che c'è stata nel 2006 quando, a causa della Serie B per il processo Calciopoli, tanti giocatori lasciarono la società bianconera. Intanto, però, i giornali parlano del mercato della Juventus anche a gennaio, con la società bianconera che potrebbe rinforzare soprattutto la difesa, in particolar modo la fascia destra.

C'è l'esigenza di acquistare un'alternativa a Cuadrado, considerando che il colombiano dovrà essere gestito da qui fino a giugno anche perché gli impegni della squadra bianconera saranno molti.

Nonostante le dichiarazioni di Ziliani si parla molto del mercato della Juventus anche a gennaio. Potrebbe arrivare un'alternativa a Cuadrado, piace Fresneda del Valladolid anche se molto dipenderà dall'eventuale cessione di McKennie, seguito da diverse società inglesi. Per quanto riguarda il dopo Alex Sandro potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.