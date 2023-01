Giovedì 19 gennaio alle ore 21 ci sarà Juventus-Monza, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/23. Lo Sceriffo è giunto a questo punto della coppa nazionale grazie alle vittorie per 3-2 contro Frosinone e Udinese, rispettivamente nei trentaduesimi e sedicesimi di finale. La Vecchia Signora, in qualità di big, inizierà la sua avventura nella competizione proprio da questo match contro il Monza e, come da regolamento, giocherà tra le mura amiche.

Statistiche: l'incontro di Serie A 22/23 tra Juventus e Monza, disputato il 18 settembre allo Stadio Brianteo, è terminato con la vittoria della squadra lombarda col risultato di 1-0 targato Gytkjaer.

Dove vederla: la gara verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Juventus, obiettivo quarti

Dopo la pesante sconfitta col Napoli per 5-1 per centrare il passaggio del turno, il tecnico toscano potrebbe optare per il 3-5-1-1, con Perin come estremo difensore. Pacchetto arretrato che avrà buone chance di vantare come titolari Danilo, Bremer e Alex Sandro. Il centrocampo della compagine piemontese, invece, avrà buone chance di essere composto da Chiesa e Kostic come esterni, con Fagioli, Locatelli e Rabiot che andranno a far da filtro in mezzo al reparto. Miretti dovrebbe ricoprire il ruolo di trequartista agendo alle spalle del vertice offensivo Kean.

Cinque i giocatori infortunati per la Juventus: Pogba, Vlahovic, Bonucci, De Sciglio e Cuadrado.

Monza, Birindelli squalificato

Mister Palladino e il suo Monza si affacceranno a questo insidioso match in trasferta essendo ben consci di aver già battuto la Juventus in questa stagione, consapevolezza che potrebbe fornire l'entusiasmo necessario ai brianzoli per sfoderare l'ennesima prestazione di livello.

Per mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri, il tecnico campano potrebbe scegliere il 3-5-2, con Cragno a difesa dei pali. Terzetto arretrato che sarà formato, con ogni probabilità, da Marlon, Izzo e Caldirola. Cerniera di centrocampo che, invece, dovrebbe essere inizialmente composta da Sensi, Machin e Colpani in mezzo, mentre Sensi e Carlos Augusto agiranno ai lati.

Pochi dubbi, infine, sul tandem offensivo che sarà composto da Dani Mota e Petagna. Non saranno del match lo squalificato Birindelli e l'infortunato Rovella.

Le probabili formazioni di Juventus-Monza:

Juventus (3-5-1-1): Perin, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Miretti, Kean. Allenatore: Allegri.

Monza (3-5-2): Cragno, Marlon, Caldirola, Izzo, Carlos Augusto, Sensi, Machin, Colpani, Sensi, Dani Mota, Petagna. Allenatore: Palladino.