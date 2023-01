La Juventus, nel tardo pomeriggio di domani 4 gennaio, tornerà in campo dopo la pausa del mondiale e affronterà la Cremonese. Per questo match i bianconeri avranno alcune defezioni e in particolare sulla corsia di destra mancheranno sia Juan Cuadrado che Mattia De Sciglio. Per questo motivo, Massimiliano Allegri dovrà trovare una soluzione alternativa. Le possibilità al vaglio sono tre, ovvero: Marley Akè, Matias Soulè e Weston McKennie. Chiaramente l'americano si dovrebbe adattare a fare un ruolo non suo. Il dubbio verrà risolto solo nelle prossime ore.

La buona notizia per la Juventus, però, arriva da Angel Di Maria e Leandro Paredes. Entrambi gli argentini saranno a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara contro la Cremonese.

Dubbio Szczesny

La Juventus, nella gara contro la Cremonese, ripartirà dalle sue certezze e in difesa ci sarà spazio per la difesa tutta brasiliana formata da Danilo, Gleison Bremer e Alex Sandro. Alle loro spalle potrebbe esserci Wojciech Szczesny. Delle condizioni del portiere polacco ne ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Valuterò se far rientrare o meno Szczesny". Il numero 1 della Juventus, nel match amichevole contro lo Standard Liegi, ha riportato un fastidio al collo. Szczesny ha ripreso ad allenarsi in gruppo, ma Allegri potrebbe farlo riposare visto che poi si tornerà in campo il 7 gennaio contro l'Udinese.

In ogni caso, la decisione verrà presa solo poco prima della gara contro l'Udinese. Mentre per quanto riguarda il centrocampo si va verso una linea a cinque con quattro certezze e un dubbio. Gli uomini certi del posto sono Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic. Il quinto posto nella mediana della Juventus sarà appannaggio di uno fra Marley Akè, Matias Soulè e Weston McKennie.

Se la scelta dovesse ricadere sull'americano, sarebbe una soluzione di emergenza visto che quello non è il suo ruolo.

Argentini e Chiesa a disposizione

La Juventus per la gara contro la Cremonese potrà contare su tre giocatori fondamentali da inserire a gara in corso. Infatti, in panchina ci saranno Federico Chiesa, Angel Di Maria e Leandro Paredes.

Delle condizioni del numero 7 juventino ne ha parlato anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Sta meglio, ha lavorato con la squadra ed è pronto per un segmento di partita". Inoltre, il tecnico livornese ha spiegato che per la gara contro la Cremonese saranno fondamentali i cambi e proprio in questo senso Di Maria e Chiesa saranno fondamentali. Entrambi potrebbero dare quell'imprevedibilitá alla Juventus soprattutto se la partita dovesse essere bloccata.