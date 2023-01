Riparte la Serie A dopo la sosta dedicata al Mondiale. Mercoledì ore 18:30 allo Stadio Zini, la Juventus sarà di scena contro i padroni di casa della Cremonese. I bianconeri cercano punti importanti per avvicinarsi sempre più alla vetta della classifica, mentre la formazioni di Alvini cerca una vittoria per provare a risalire la classifica e centrare l'obiettivo salvezza.

Juve: c'è Chiesa, out Di Maria e Paredes

Allegri deve fare i conti con le tante assenze verso il match di Cremona, con il tecnico bianconero che non potrà contare su elementi importanti.

Tra questi c'è sicuramente Dusan Vlahovic che causa problemi di pubalgia dovrebbe saltare le sfide contro Cremonese ed Udinese. Difficile un suo impiego anche per la trasferta del Maradona contro il Napoli. Oltre al bomber serbo, Allegri dovrebbe far a meno anche di Cuadrado, Di Maria e Paredes. I due argentini rientreranno solo in giornata e difficilmente saranno a disposizione; più probabile una convocazione contro l'Udinese.

Per questo, l'allenatore della Vecchia Signora dovrebbe proporre un 3-5-2 con diverse modifiche rispetto al 3-0 contro la Lazio pre-sosta: in porta, possibile chance per Perin viste le condizioni non eccellenti di Szczęsny; difesa a tre formata dai tre brasiliani Danilo, Bremer ed Alex Sandro.

A centrocampo, spazio a Locatelli davanti alla difesa con Fagioli e Adrien Rabiot come mezz'ala, mentre sulle corsie spazio a Kostic e Mckennie. Il centrocampista americano è in ballottaggio con De Sciglio.

Infine, in attacco scelte obbligate con il tandem offensivo formato da Kean-Milik. Pronto a subentrare Federico Chiesa, arma in più della Vecchia Signora in questa seconda parte di stagione.

Cremonese, 3-4-1-2 per Alvini: Okereke-Dessers in attacco

Per quanto concerne la Cremonese, Alvini che rispetto al 3-4-1-2 di inizio stagione, potrebbe passare alla difesa a quattro.

In porta confermatissimo Carnesecchi, portiere in prestito dall'Atalanta che piace molto ai bianconeri proprio per il dopo Szczęsny. Davanti al portiere della Nazionale Under 21, spazio alla retroguardia a quattro composta da Sernicola, Hendry, Bianchetti (in vantaggio su Aiwu) e Valeri.

A centrocampo, nel ruolo di vertice basso spazio a Pickel, sostenuto ai lati da Ascacibar e Meitè.

Infine, sulla trequarti spazio a Zanimacchia pronto ad innescare il tandem offensivo formato da da Dessers e Okereke.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Cremonese-Juve:

Cremonese: Carnesecchi; Sernicola, Hendry, Bianchetti, Valeri; Pickel, Ascacibar, Meitè; Zanimacchia; Okereke, Dessers.

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Mckennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.