La Juventus è stata una delle società più impegnate nel recente Calciomercato estivo fra acquisti e cessioni. Sono partiti giocatori importanti come Chiellini, Bernardeschi, Dybala, Morata e de Ligt, a questi si sono aggiunti negli ultimi giorni di mercato anche Rovella, Arthur Melo e Denis Zakaria. Il brasiliano si è trasferito in prestito con diritto di riscatto a Liverpool, lo svizzero con la stessa modalità di pagamento al Chelsea. Proprio il nazionale svizzero dopo un inizio in cui non è stato considerato da Potter gradualmente è diventato un giocatore importante.

Basti pensare alla prestazione nel campionato inglese contro il Manchester City. Nonostante la sconfitta per 1 a 0 Zakaria è stato uno dei migliori a tal punto che, come scrive il Daily Star, diversi tifosi inglesi hanno chiesto il riscatto del cartellino del centrocampista. Lo svizzero si è trasferito nella società inglese in prestito oneroso per circa 5 milioni di euro con riscatto a circa 30 milioni di euro. Con i bonus il costo del cartellino di Zakaria potrebbe arrivare a circa 38 milioni di euro, una somma importante se consideriamo che la Juventus lo ha pagato circa 10 milioni di euro nel mercato di gennaio del 2022. Era in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a giugno, per questo il suo cartellino è costato un prezzo vantaggioso.

Possibile il riscatto del cartellino di Zakaria da parte del Chelsea

Come scrive il sito dailystar diversi tifosi del Chelsea avrebbero chiesto il riscatto del cartellino di Denis Zakaria. Dopo un inizio non ideale per il centrocampista svizzero gradualmente è stato schierato titolare dal Potter disputando contro il Manchester City una delle sue migliori partite con la squadra inglese, nonostante sia arrivata una sconfitta.

La Juventus spera che il giocatore si confermi anche nella seconda parte di stagione, significherebbe un probabile riscatto del cartellino da parte del Chelsea per un totale di circa 38 milioni di euro. Difficile invece attualmente l'acquisto a titolo definitivo del cartellino di Arthur Melo da parte del Liverpool, considerando anche le problematiche degli infortuni avute dal brasiliano.

L'eventuale riscatto del giocatore garantirebbe la società bianconera di circa 43 milioni di euro, che si aggiungerebbe all'eventuale riscatto di Zakaria da parte del Chelsea per circa 38 milioni di euro. Potrebbero arrivare quindi circa 81 milioni di euro da utilizzare per rinforzare la rosa bianconera nel calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero per evitare esborsi economici importanti sui cartellini. Al posto del brasiliano Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera, potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, che potrebbe ricevere di non prolungare l'intesa contrattuale con il Benfica in scadenza a giugno.