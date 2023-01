La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui potrebbe valutare offerte per Weston Mckennie ed eventualmente acquistare un terzino destro. Si lavora però anche in previsione Calciomercato estivo, con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino a parametro zero. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria, ecco che come confermano diversi giornali (in primis Il Messaggero) il sostituto del francese potrebbe essere Sergej Milinkovic Savic per il quale i bianconeri avrebbero in mente di intavolare uno scambio con Moise Kean.

Il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto con la società laziale: il suo agente, Mateja Kezman, starebbe così valutando la possibilità di arrivare alla scadenza di contratto a giugno 2024 per poi poter scegliere con tranquillità la nuova destinazione.

La volontà del presidente Lotito sarebbe quella di trovare un'intesa contrattuale con il centrocampista o eventualmente monetizzare dalla cessione del suo cartellino, si potrebbe dunque andare allo 'scontro' con Juventus e Arsenal sempre molto interessate al calciatore.

Milinkovic-Savic potrebbe lasciare a scadenza di contratto la Lazio nel 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Il Messagero, la Juventus starebbe dunque valutando l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic nell'eventualità in cui Rabiot dovesse lasciare la società bianconera a giugno. Il francese è in scadenza di contratto a e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento. Troppa distanza fra richieste del francese e offerta della Juventus, che non vorrebbe superare i 7 milioni di euro a stagione più bonus.

Rabiot invece vorrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione.

Milinkovic-Savic sarebbe una possibilità anche se nelle ultime ore si parla di una volontà dell'agente sportivo del giocatore Mateja Kezman di andare in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024, il tutto perchè la valutazione di mercato stabilita da Lotito per il giocatore, che continua ad essere superiore ai 40 milioni di euro nonostante il calciatore sia ad un anno e mezzo dalla scadenza di contratto, viene considerata troppo alta dall'entourage che vorrebbe avere invece carta bianca sulla scelta della prossima destinazione.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche le fasce, se non a gennaio, a giugno. Soprattutto quella destra, considerando che Juan Cuadrado è in scadenza di contratto e che non ha alternative importanti in rosa nel ruolo. Si parla al riguardo del possibile arrivo di Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid che sta disputando una stagione importante in Liga. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 20 milioni di euro.