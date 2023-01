Dopo la sentenza sul caso plusvalenze da parte della Corte Federale d'Appello, che ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella classifica dell'attuale Serie A, cresce la protesta sui gruppi social dei tifosi bianconeri.

Alcuni di essi hanno anche iniziato a inviare delle disdette alle pay tv che trasmettono gli eventi calcistici, come Sky e Dazn.

Le motivazioni della protesta del tifo bianconero

Dopo la penalizzazione la Juventus si trova ora a quota 23 punti in classifica (contro i 38 conquistati sul campo nel girone di andato), tale situazione - se confermata anche dopo l'appello - rischia seriamente di estromettere i bianconeri dalla lotta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Una situazione che ha generato molto malcontento fra i tifosi della "Vecchia signora".

Secondo vari post sui social network che si possono leggere sui numerosi gruppi organizzati dalla tifoseria bianconera, in diversi in questi giorni hanno scelto di effettuare la disdetta alle pay tv che trasmettono le partite di Serie A, come Sky e Dazn.

Si legge su alcuni gruppi un invito a partecipare alla protesta: "L'obiettivo è fare un tam tam mediatico e fare in modo che la notizia si diffonda, così che possano più persone". E ancora: "Dobbiamo farci sentire, dobbiamo unire le forze, rinunciare a una serata per fare in modo che il sistema senta la nostra posizione". Qualcuno ha anche postato degli screenshot a dimostrazione di aver già inviato la disdetta a Sky o a Dazn, aggiungendo dei commenti del tipo: "Disdetta fatta, dopo 20 anni mi viene da piangere" o ancora "Guardatevela da soli questa buffonata, il calcio in Italia è finito".

Nei vari gruppi bianconeri la protesta non sembra - al momento - destinata a rallentarsi e i numeri delle disdette potrebbero aumentare nei prossimi giorni.

Non tutta la tifoseria juventina condivide la scelta della disdetta

La protesta e la scelta di disdire l'abbonamento alle pay tv è stata lanciata e sostenuta da vari gruppi social, ma non sembrerebbe però essere condivisa dall'intera tifoseria bianconera.

Nei gruppi si leggono infatti dei commenti come 'Okay protestare, ma perchè non dovrei vedere e sostenere la mia squadra?". Domande lecite, a cui altri utenti hanno risposto con frasi come ad esempio 'Perchè bisogna farci sentire nell'unico modo che loro capisco, ossia il Dio denaro'.