Si chiude il girone d’andata con il posticipo serale tra Lazio e Milan, fischio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Gli uomini di Sarri vogliono accorciare la classifica verso l’alto mentre il Milan vuole riprendere il cammino vittorioso interrotto con i due pareggi consecutivi con la Roma in casa e la trasferta di Lecce. La sconfitta subita in Supercoppa italiana contro l’Inter potrebbe aver lasciato nel Milan scorie che questa sera potrebbero essere rimosse, solamente in campo. Pioli predica calma e confida nella reazione dei suoi.

Per riuscire a far punti i rossoneri dovranno fare a meno anche di Theo Hernandez che con ogni probabilità sarà sostituito da Dest. Ancora assenti Maignan, Florenzi, Ballo-Tourè e Ibrahimovic oltre a Bakayoko che potrebbe abbandonare i rossoneri in questa sessione di calciomercato. Rientra Krunic che potrebbe ambire anche a una maglia da titolare facendo rifiatare Brahim Diaz. Nella Lazio invece Sarri dovrà fare a meno del capitano e bomber Ciro Immobile oltre a Mario Gila. Felipe Anderson dovrebbe agire da falso 9 come accaduto nelle ultime uscite dei biancocelesti. Ad arbitrare la sfida sarà l’arbitro Marco Di Bello della sezione CAN di Brindisi. Prima sfida da avversario per l'ex capitano rossonero Alessio Romagnoli.

Lazio i convocati di Sarri per la partita con il Milan

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Fares, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni.

Milan i convocati di Pioli per la trasferta con la Lazio

Portieri: Tatarusanu, Vasquez, Mirante;

Difensori: Tomori, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Calabria, Dest;

Centrocampisti: Pobega, Tonali, Bennacer, Vranckx, Krunic, Adli;

Attaccanti: Messias, Saelemaekers, Origi, Giroud, De Ketelaere, Diaz, Leao, Rebic.

Lazio - Milan le quote e il pronostico

La vittoria per entrambe le squadre è una quota molto vicina, con i padroni di casa a 2,75 mentre gli ospiti a 2,60. I bookmakers non credono nel pareggio dando una quota molto alta che si aggira intorno al 3.35. L'over 2,5 viene pagato 1,90 mentre l'over 3,5 si piazza alto verso i 3,50. Più interessanti le quote GOL a 1,80 e la quota NOGOL a 1,95. Olivier Giroud come primo marcatore dell'incontro si trova a 5,5 seguito da Rafael Leao a 7,25 e Mattia Zaccagni a 7,75.