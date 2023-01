Sul piano del Calciomercato, la Juventus starebbe pensando a un nuovo innesto per la fascia destra difensiva in previsione della sessione estiva.

Fra i giocatori accostati recentemente alla società bianconera ci sarebbe anche Stefan Posch, nazionale austriaco trasferitosi nel calciomercato estivo al Bologna in prestito con obbligo di riscatto (con il 60% delle presenze e il raggiungimento di un obiettivo di squadra emiliana) a circa 5 milioni di euro dal Hoffenheim. Il Bologna quindi con ogni probabilità lo riscatterà nei prossimi mesi, ma poi difficilmente rimarrà nella società emiliana nella stagione 2023-2024, considerando che piace a diverse società, fra cui anche alla Juventus.

Secondo alcuni recenti rumors, per averlo la Juve potrebbe decidere di offrire per un'altra stagione al club rossoblù il prestito di Andrea Cambiaso, aggiungendo una somma cash per l'acquisto dell'austriaco.

La sua valutazione di mercato è di circa 12 milioni di euro e piacerebbe alla società bianconera perché può giocare come terzino destro ma anche da centrale difensivo, sia di una difesa che a quattro che a tre. Una duttilità importante dimostrata anche in questa stagione, con mister Thiago Motta che lo sta schierando molto spesso.

Finora Posch ha disputato nel Bologna 12 match fra Coppa Italia e campionato italiano, segnando un gol e fornendo due assist.

Il classe 1997 è da tempo nel giro della nazionale austriaca, con la quale ha disputato in tutto 20 presenze segnando anche un gol.

Il resto del mercato della Juventus

La società bianconera valuta anche altri giocatori per la fascia destra difensiva, come Ivan Fresneda del Real Valladolid (valutato circa 20 milioni) ed Emil Holm, nazionale svedese dello Spezia (valutato circa 10 milioni di euro).

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa a giugno acquistando anche un terzino sinistro (in previsione del possibile addio del brasiliano Alex Sandro) e un centrale difensivo. Per la corsia mancina piace Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Per quanto riguarda invece il ruolo di centrale difensivo circola il nome di Strahinja Pavlovic del Salisburgo, valutato dalla società austriaca circa 20 milioni di euro.