L'Inter non sta vivendo un momento serenissimo dal punto di vista economico, come tutto il calcio italiano d'altronde, basti vedere le poche operazioni andate in porto in questa sessione di Calciomercato. Per questo motivo non si può considerare nessuno incedibile, neanche quello che è considerato uno dei migliori elementi in rosa e tra i migliori centrocampisti del campionato italiano, Nicolò Barella. Anche quest'anno, d'altronde, il classe 1997 sta facendo molto bene trascinando spesso la squadra di Simone Inzaghi.

Su di lui avrebbe messo gli occhi la Juventus, che potrebbe rivoluzionare la rosa al termine di questa stagione, sia per motivi economici sia per motivi tecnici.

I bianconeri cercano un grande rinforzo in mezzo al campo che possa prendere il posto di Adrien Rabiot, che andrà via in scadenza di contratto.

Juventus su Barella

Uno dei reparti che avrebbe mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione in casa Juventus è sicuramente il centrocampo. Massimiliano Allegri ha dovuto fare di necessità virtù puntano su diversi giovani, su tutti Fagioli e Miretti, ma a giugno qualcosa potrebbe essere fatta con ogni probabilità. D'altronde Rabiot a giugno potrebbe trasferirsi al Barcellona a parametro zero poiché in scadenza di contratto, e ci sono sempre dubbi su Paul Pogba, che ancora non ha fatto il suo esordio ufficiale in maglia bianconera dopo l'operazione al ginocchio e fino a quando non lo si vedrà giocare con continuità qualche perplessità sarà lecita.

I bianconeri si stanno guardando intorno e il grande sogno di mercato risponderebbe al nome di Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter ha dimostrato di saper abbinare quantità e qualità, essendo molto bravo nel fare le due fasi. I numeri mostrano come il classe 1997 possa fare la differenza sotto porta. L'anno scorso il giocatore ha realizzato tre reti e, soprattutto, collezionato dodici assist in trentasei partite, a fronte di cinque gol e cinque assist collezionati in diciotto partite quest'anno.

L'offerta bianconera

Abbiamo detto delle difficoltà dell'Inter, ma anche la Juventus dal punto di vista economico non potrà permettersi pesanti investimenti, anche per l'inchiesta che ha coinvolto il club bianconero che rischia di pagare restando fuori dall'Europa. Per questo motivo la società bianconera starebbe pensando ad una proposta per Nicolò Barella che non preveda esborso economico.

Sul piatto, infatti, verrebbe messo il cartellino di Dusan Vlahovic, che ha una valutazione simile al centrocampista nerazzurro, tra i 60 e i 70 milioni di euro. Al giocatore, invece, potrebbe essere proposto un ingaggio simile a quello di Rabiot (7 milioni a stagione). Bisognerà vedere se l'Inter accetterà o se rispedirà al mittente, puntando tutto su quello che è considerato da molti il prossimo capitano, soprattutto se dovesse andare via Skriniar.