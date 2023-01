La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. L'esigenza principale riguarda l'alternativa a Juan Cuadrado, considerando che attualmente Allegri ci sta adattando i vari Aké e Soulé o eventualmente potrebbe dare fiducia ai giovani Barbieri e Mulazzi. Per questo si parla dell'arrivo di un giocatore come Ivan Fresneda, anche se la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Un suo eventuale acquisto potrebbe concretizzarsi in caso di cessione. Uno dei giocatori più seguiti della rosa bianconera è Weston McKennie.

Si è parlato di un interesse del Wolverhampton, pronta a spendere circa 40 milioni di euro per il cartellino del centrocampista americano. Le ultime notizie di mercato confermano però come il giocatore preferirebbe il trasferimento nel campionato tedesco. Proprio dalla Germania è stato acquistato dalla Juventus nel 2020 in prestito con riscatto per circa 23 milioni di euro dalla Schalke 04. La società bianconera sarebbe pronta a valutare la sua cessione per un'offerta di almeno 30 milioni di euro. Il giocatore gradirebbe l'eventuale trasferimento al Borussia Dortmund, una delle società che sarebbe pronta ad acquistarlo. La società bianconera sarebbe pronta ad ascoltare tutte le offerte che però partano da almeno 30 milioni di euro.

Il giocatore McKennie preferirebbe un trasferimento al Dortmund

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Sportmediaset la Juventus valuterebbe la cessione di Weston McKennie al Borussia Dortmund ma solo con offerte minime di 30 milioni di euro. Il giocatore preferirebbe il trasferimento nella società tedesca anche perché conosce il campionato in Germania avendo già giocato nello Schalke 04.

La Juventus lo acquistò per circa 23 milioni di euro ed attualmente lo lascerebbe partire per circa 30 milioni di euro. Il centrocampista la scorsa stagione è stato uno dei migliori del centrocampo bianconero prima dell'infortunio subito nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. E' rientrato negli ultimi match di Serie A.

Nella prima parte della stagione attuale ha deluso le aspettative, per questo la società bianconera valuterebbe una sua partenza anche perché con la somma eventualmente guadagnata potrebbe rinforzare il settore difensivo. Si parla del possibile arrivo di Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juve

La Juventus a giugno potrebbe lasciar partire un altro centrocampista. Leandro Paredes potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain. Oltre al centrocampista potrebbero lasciare la Juventus a giugno Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria, in scadenza di contratto a giugno.