La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, lo dimostrano gli investimenti nelle ultime stagioni sull'under 23 bianconera ma anche gli acquisti per la prima squadra, da Locatelli al ritorno di Kean nel Calciomercato estivo 2021. L'obiettivo è cercare di italianizzare ulteriormente la rosa bianconera, non è un caso si valutino altri innesti a riguardo, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di portiere. Nel 2024 andrà in scadenza di contratto Szczesny, l'attuale portiere titolare però potrebbe anche essere ceduto nel calciomercato estivo 2023 per cercare di monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

A tal riguardo la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Marco Carnesecchi, portiere attualmente in prestito alla Cremonese ma il cartellino è di proprietà dell'Atalanta. Potrebbe essere acquistato a giugno inizialmente come secondo a Perin per diventare poi gradualmente il titolare. Altra possibilità sarebbe quella di acquistarlo, ma poi di cederlo in prestito in Serie A per un'altra stagione nell'eventualità in cui Szczesny rimanga nella società bianconera fino alla scadenza del contratto. Secondo le ultime notizie di mercato Carnesecchi sarebbe preferito a Donnarumma anche per motivi economici, considerando che il nazionale italiano avrebbe un prezzo di mercato importante oltre al fatto che ha un ingaggio di circa 12 milioni di euro a stagione, attualmente non sostenibile dalla società bianconera.

Possibile l'arrivo a giugno di Carnesecchi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto per giugno di Marco Carnesecchi. Il nazionale under 21 italiano piace molto alla società bianconera, anche per italianizzare ulteriormente una rosa. Potrebbe arrivare in estate nel caso in cui dovesse partire Szczesny, ma anche in caso di conferma dell'attuale titolare bianconero.

Nel primo caso si giocherebbe il posto da titolare con Perin, nel secondo sarebbe ceduto in prestito un'altra stagione in Serie A in attesa che Szczesny vada in scadenza di contratto nel 2024. La società bianconera però starebbe valutando la cessione di Szczesny già a giugno, anche perché vorrebbe monetizzare dal cartellino oltre al fatto che il portiere è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 6 milioni di euro a stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora al ringiovanimento della rosa ma anche all'alleggerimento del monte ingaggi. Per questo motivo potrebbero lasciare Torino anche i giocatori che sono in scadenza di contratto a giugno. Parliamo del brasiliano Alex Sandro, di Cuadrado, Di Maria e Rabiot, anche se si parla di un possibile incontro fra la mamma-agente sportivo del francese e la società bianconera per discutere di un possibile prolungamento di contratto del giocatore.