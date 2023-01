La Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli proverà a riscattarsi già dal match di Coppa Italia contro il monza. Un ottavo di finale difficile per i bianconeri, considerando che affrontano una delle squadre più in forma del campionato e reduce dalla vittoria per 3 a 2 contro la Cremonese che ha portato all'esonero di Alvini. Una delle peggiori partite della Juventus in questa stagione è stata proprio nel girone d'andata contro il Monza, con i lombardi vincitori 1 a 0 con il gol di Gytkjaer. La punta danese dovrebbe essere uno dei titolari della squadra di Palladino, che dovrebbe affidarsi ad un 3-5-1-1.

Più o meno la stessa idea di gioco di Massimiliano Allegri, che potrebbe schierare diversi giovani che nelle ultime partite non hanno raccolto molto minutaggio. Uno su tutti Gatti, a centrocampo invece è probabile che sia Fagioli che Miretti vengano schierati nel ruolo di mezzali, mentre nel settore avanzato a supporto di Kean potrebbe giocare l'argentino Matias Soulé. Diverse le assenze per il Monza.

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Kean

Il tecnico della Juventus Allegri dovrebbe schierare il 3-5-1-1 contro il Monza. In porta Perin dovrebbe sostituirei il titolare Szczesny, difesa a tre che dovrebbe essere formata da Gatti centrale di destra, Rugani e Alex Sandro centrale di sinistra.

Dovrebbero quindi andare in panchina sia Bremer che Danilo, a centrocampo sulla destra dovrebbe essere schierato McKennie, Paredes davanti alla difesa supportato da Fagioli e Miretti e Iling Junior sulla fascia sinistra. Soulé dovrebbe essere la seconda punta a supporto di Moise Kean. Panchina per Milik, si attende anche il recupero di Vlahovic che difficilmente sarà recuperato per la Coppa Italia più probabile per la sfida contro l'Atalanta in campionato.

Palladino dovrebbe schierare Gytkjaer

Il Monza dovrebbe giocare con il 3-5-1-1, in porta Cragno, difesa a tre con Caldirola, Marlon e Carboni. A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe essere schierato Ferrarini, a centrocampo Barberis dovrebbe giocare davanti alla difesa supportato dalle mezzali Ranocchia, ex del match, e Valoti, sulla fascia sinistra Carlos Augusto.

D'Alessandro dovrebbe essere la seconda punta a supporto del giocatore danese Gytkjaer. Una punta che ha dimostrato di saper segnare in questa stagione.

Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Monza:

Juventus (3-5-1-1): Perin - Gatti, Rugani, Alex Sandro - McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling Junior - Matias Soulé - Kean. Allenatore Massimiliano Allegri.

Monza (3-5-1-1): Cragno - Caldirola, Marlon, Carboni - Ferrarini, Ranocchia, Barberis, Valori, Carlos Augusto - D'Alessandro - Gytkjaer. Allenatore Raffaele Palladino.