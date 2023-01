Come noto il 2023 della Juventus è iniziato in modo complesso. Sul campo, con il 5-1 incassato nel big match di Napoli, e nelle aule, con la penalizzazione di 15 punti subita in classifica per via del caso plusvalenze. Plusvalenze che il club ha realizzato con partener sia italiani che europei.

A proposito degli scambi di mercato e delle plusvalenze finanziarie realizzate con Barcellona, Olympique Marsiglia, Basilea, Lugano, Amiens e Manchester City, si è espresso il giornalista sportivo Massimo Pavan sottolineando come la società bianconera possa ricorrere a questo riguardo alla Corte di Giustizia Europea.

Pavan ha parlato di un possibile appello alla Corte di Giustizia Europea da parte della Juventus

'Permettere alle squadre europee come Barcellona, Olympique Marsiglia, Basilea, Lugano, Amiens e Manchester City le plusvalenze realizzate con la Juventus e non a quest'ultima vorrebbe dire andare a limitare la libera concorrenza e libero mercato impedendo regole uguali per tutti'. Queste le dichiarazioni di Massimo Pavan in un recente articolo pubblicato su tuttojuve.com. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'La Juventus potrebbe appellarsi alla Corte di Giustizia Europea per mettere sotto scacco la Giustizia sportiva italiana che in questo caso ha preso una decisione totalmente iniqua e arbitraria'.

E' ancora presto per definire con esattezza tutti i passi che in futuro muoverà il club. Nell'immediato c'è da aspettare le motivazioni con cui è stata comminata la sanzione di 15 punti, dopo la Juventus avrà 30 giorni di tempo per presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, che potrà confermare o annullare la sanzione (non potrà invece entrare nel merito, cioè non potrà incrementare la sanzione ne ridurla).

Se la sentenza dovesse essere confermata la Juventus potrebbe affidarsi al Tar del Lazio e dopo eventualmente al Consiglio di Stato, organi di giustizia amministrativa.

La classifica dopo la penalizzazione stabilita dalla Corte d'Appello Federale

Dopo i 15 punti di penalizzazione subiti la Juventus si trova al nono posto, a 23 punti.

Nell'ultima giornata di campionato ha pareggiato all'Allianz Stadium di Torino contro l'Atalanta (3-3). C'è davanti tutto il girone di ritorno, la Juventus dovrà cercare di totalizzare più punti possibili nella speranza che questa sanzione venga cancellata. Difficile se non impossibile in presenza di essa qualificarsi alle Coppe Europee.