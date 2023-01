La Juventus, in queste ore, si è ritrovata alla Continassa per svolgere una doppia seduta di allenamento. I bianconeri hanno messo nel mirino la partita del 19 gennaio (ore 21) di Coppa Italia contro il Monza. Per questo match Massimiliano Allegri conta di recuperare Juan Cuadrado. Ma presto il tecnico livornese potrebbe riaccogliere altri due giocatori fondamentali per la sua Juventus.

Infatti Paul Pogba e Dusan Vlahovic hanno ripreso ad allenarsi completamente in gruppo. Adesso entrambi puntano la sfida contro l'Atalanta del 22 gennaio: potrebbero infatti essere convocati per il match di campionato contro i bergamaschi e andare in panchina.

Pogba e Vlahovic stanno tornando

La Juventus, in questi giorni, si sta preparando in vista della gara contro il Monza. La sfida di Coppa Italia servirà ai bianconeri per dimostrare di aver smaltito la brutta sconfitta patita contro il Napoli. Vincere contro il Monza darebbe alla Juventus la spinta per preparare al meglio il match contro l'Atalanta del 22 gennaio. Per questa sfida i bianconeri potrebbero ritrovare Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Per la Juventus averli almeno in panchina sarebbe già un'ottima notizia. Entrambi hanno ripreso ad allenarsi in gruppo e questo testimonia come il loro rientro sia imminente.

Quindi la Juventus, a breve potrà contare su Pogba, che non ha mai avuto a disposizione nella prima metà della stagione.

Con il rientro del numero 10 cambierà anche il volto del centrocampo bianconero e Allegri avrà a disposizione maggiore qualità.

Pure il rientro del serbo sarà fondamentale per la Juventus in chiave offensiva e realizzativa.

Cambi contro il Monza

Nel frattempo Massimiliano Allegri sta pensando alle scelte da fare in vista del match contro il Monza.

In Coppa Italia si rivedranno i giovani Nicolò Fagioli, Matias Soulè e Samuel Iling-Junior. Anche Fabio Miretti potrebbe avere una maglia da titolare in un centrocampo con Leandro Paredes. Massimiliano Allegri, inoltre, starebbe pensando di proporre alcune novità pure in difesa. Infatti, in quel di Napoli, Gleison Bremer ha dimostrato di non essere al top della forma e per questo motivo al suo posto dovrebbe esserci Daniele Rugani.

Anche uno tra Danilo e Alex Sandro potrebbe riposare e tra i titolari si rivedrà Federico Gatti.

In ogni caso Massimiliano Allegri ha ancora alcuni giorni a disposizione per decidere chi schierare contro il Monza in Coppa Italia e le scelte definitive verranno fatte nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio.