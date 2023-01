Per Paul Pogba e Dusan Vlahovic è partito il conto alla rovescia per tornare a disposizione della Juventus . Infatti, in questi giorni, entrambi hanno avuto sensazioni positive dopo il lavoro svolto in solitaria. Pogba e Vlahovic hanno ripreso ad allenarsi con il pallone e non hanno sentito particolari fastidi fisici. Dunque, la Juventus spera, già nel corso di questa settimana, di poterli inserire parzialmente in gruppo. Pogba e Vlahovic intensificheranno i carichi di lavoro per poter poi essere a completa disposizione di Massimiliano Allegri e questa è senz'altro un'ottima notizia vista che dal 19 gennaio in poi i bianconeri giocheranno ogni tre giorni.

La Juventus recupera giocatori importanti

La Juventus , negli ultimi mesi, ha dovuto far fronte alle tante assenze, Massimiliano Allegri ha saputo sopperire alle defezioni grazie anche all'ottimo rendimento dei giovani. Adesso, però, i big stanno per tornare. I primi ad essere rientrati nel gruppo al cento per centro sono Federico Chiesa e Angel Di Maria . I due sono le carte più importanti che sta utilizzando Massimiliano Allegri in queste ultime partite. Ma presto a loro dovrebbero aggiungersi Paul Pogba e Dusan Vlahovic.

Entrambi sono alle prese con la fase finale del loro programma di recupero. Il francese già da alcuna settimana ha il reso a correre e il ginocchio non gli ha dato fastidio.

Il numero 10 juventino ha cominciato a fare alcuni esercizi con il pallone e anche in questo caso non ha avuto problemi di nessun tipo.

Un programma simile a quello di Paul Pogba lo sta seguendo Dusan Vlahovic. Anche lui ha ripreso a correre senza dolore e almeno per ora la pubalgia non sembra osare fastidio. DV9 ha ripreso ad allenarsi con il pallone e spera, esattamente con il francese, di tornare finalmente in gruppo già nel corso dei prossimi giorni.

Assenti Bonucci e Cuadrado

In questi giorni, però, la Juventus non ha a disposizione nemmeno Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci . Il primo si è dovuto fermare durante la pausa mondiale per un'infiammazione al ginocchio. Adesso anche lui punta a poco in gruppo. Il problema del colombiano si sta risolvendo e anche lui conta di essere a disposizione entro la fine del mese.

La stessa speranza Juan Cuadrado ce l'ha anche Leonardo Bonucci. Il Capitano della Juventus ha un'infiammazione muscolare e sta lavorando per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Adesso, però, i bianconeri sono concentrati sulla gara contro il Napoli e per questo match nessuno dei lungodegenti dovrebbe tornare a disposizione.