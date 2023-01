La Serie A riparte come noto quest'oggi mentre i campionati esteri hanno già riaperto i battenti. E' il caso della Premier League, dove sono già state disputate due giornate dopo la ripresa del torneo. Non scintillante l'inizio del Tottenham di Antonio Conte, prima il pareggio contro il Brentford per 2 a 2, poi la sconfitta contro l'Aston Villa per 2 a 0. Nel post partita il tecnico non ha nascosto il suo disappunto sottolineando come siano necessari 15-16 giocatori di alto livello per pensare di poter trionfare in Premier.

Parole che lasciano intendere come sia difficile per il tecnico salentino pensare di proseguire la propria avventura in Premier, ecco che nelle ultime ore si è tornato a parlare di un suo possibile ritorno alla Juventus, come noto al centro di una rivoluzione societaria e presto sportiva.

Il futuro professionale di Massimiliano Allegri, attualmente tecnico del club, sembra dipendere dai risultati che raccoglierà la Juventus a fine stagione. Se dovesse deludere non è da scartare la possibilità che la proprietà decida di affidare il nuovo progetto sportivo proprio ad Antonio Conte, che ha sempre dimostrato nella sua storia di tecnico di saper ricostruire. Basti pensare al lavoro fatto alla Juventus, al Chelsea, all'Inter, ma anche al Tottenham stesso (l'anno scorso è riuscito a riportarlo in Champions League dopo anni difficili).

Possibile ingaggio di Conte in caso di stagione deludente da parte di Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Calciomercato.it, la Juventus potrebbe valutare l'ingaggio di Conte in caso di stagione deludente da parte della Juventus.

Se infatti non dovessero arrivare buoni risultati in campionato, Coppa Italia ed Europa League, non è da scartare la possibilità di un addio di Allegri. Fra le possibilità ci sarebbe anche il ritorno di Antonio Conte, che è in scadenza di contratto con il Tottenham e che potrebbe decidere di non prolungare il contratto soprattutto se la società inglese decidesse di non investire sul mercato per migliorare la rosa.

Antonio Conte ha parlato di esigenza di investimenti nel Tottenham

Le dichiarazioni del tecnico nel post match fra Tottenham-Aston Villa confermano come Conte sia insoddisfatto della rosa a disposizione, sottolineando come le altre società in Inghilterra continuino ad investire. Basti pensare al Chelsea che ha praticamente definito l'acquisto di Enzo Fernandez per 127 milioni di euro e al Liverpool che ha acquistato Gapko per circa 60 milioni di euro.