La Juventus è attesa da un 2023 che potrebbe essere molto impegnativo non solo dal punta di vista sportivo ma anche societario. Si valutano infatti rinforzi nella dirigenza bianconera anche considerando il fatto che in questo momento i responsabili della gestione sportiva cono il tecnico Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Federico Cherubini. Serve una figura che possa integrare il lavoro di Cherubini, molto apprezzato dalla proprietà bianconera dal punto di vista professionale ed umano. Come scrive Calciomercato.it potrebbe arrivare un direttore generale che abbia competenze calcistiche ma che sappia anche amministrare bene mantenendo i conti in ordine.

Per questo si parla di un possibile ritorno di Giuseppe Marotta, l'attuale direttore generale dell'Inter ha un contratto fino a giugno 2025 con la società nerazzurra ma considerando la difficile situazione finanziaria dell'Inter potrebbe anche valutare un ritorno alla Juventus, dove avrebbe potere decisionale importante.

Marotta nei suoi anni nella società bianconera ha dimostrato di saper lavorare molto bene mantenendo i conti in ordine e vendendo bene. Basti pensare alla cessione di Pogba nel 2016 al Manchester United per circa 100 milioni di euro. Sarebbe un dirigente gradito anche alla proprietà, in primis a John Elkann. Si è parlato fino a qualche settimana fa di un contatto telefonico fra il presidente della Exor e l'attuale direttore generale dell'Inter per capire l'eventuale sua disponibilità di ritornare nella società bianconera.

Possibile il ritorno di Giuseppe Marotta alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando il ritorno di Giuseppe Marotta. La scelta di affidarsi ad un Consiglio d'Amministrazione formato da tecnici sarebbe stata motivata dal fatto che la società bianconera potrebbe affrontare una vicenda giudiziaria in merito alle presunte plusvalenze fittizie e al possibile falso in bilancio.

Successivamente la proprietà potrebbe inserire figure dirigenziali importanti per ripartire con un nuovo progetto sportivo, che potrebbe vedere ancora le figure di Massimiliano Allegri e di Federico Cherubini. A questi potrebbe aggiungersi Giuseppe Marotta, come scritto da calciomercato.it anche se non è l'unico nome avvicinato alla società bianconera per la stagione 2023-2024.

Piace anche Carnevali

La Juventus valuterebbe anche altri dirigenti per la stagione 2023-2024. Piace anche Giovanni Carnevali del Sassuolo, che da diverse stagioni sta dimostrando tutta la sua bravura nella società emiliana. Come direttore sportivo invece del possibile ingaggio di Massara dal Milan o eventualmente di Luis Campos, amico di Allegri e bravo a pescare sul mercato i giovani.