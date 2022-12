La Juventus nelle prossime settimane dovrà valutare il futuro professionale di Adrien Rabiot, il quale ha il contratto in scadenza a fine giugno ma che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Ci sarebbe una certa distanza fra offerta della Juve e richieste del giocatore, che vorrebbe andare guadagnare almeno 10 milioni di euro a stagione.

Alcune recenti indiscrezioni di mercato hanno parlato di una sua possibile cessione già a gennaio anche perché ci sarebbero società pronte ad offrire una somma vicina ai 20 milioni di euro per acquistarlo.

Tale possibilità, però, sembra essere poco concreta: non solo perché Rabiot è centrale nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri e la Juventus vuole arrivare fino in fondo a tutte le competizioni, ma anche perché nel frattempo Pogba non sembra dare garanzie di affidabilità fisica e potrebbe rientrare a fine gennaio.

Il centrocampista Rabiot dovrebbe rimanere alla Juventus fino a giugno

Se il futuro bianconero di Rabiot è incerto, comunque secondo alcune recenti indiscrezioni il centrocampista dovrebbe rimanere alla Juventus almeno fino a giugno. Il francese è molto importante per Massimiliano Allegri, il quale non vorrebbe lasciarlo partire in anticipo rispetto alla sua scadenza di contratto.

Per questo Rabiot dovrebbe essere confermato almeno fino al termine della stagione da parte della società bianconera. Fra l'altro questa sarebbe anche la volontà del giocatore, che avrebbe così la possibilità di scegliere con tranquillità la sua nuova esperienza professionale dalla stagione 2023-2024.

A gennaio - a centrocampo - potrebbe partire invece Weston McKennie se dovesse arrivare un'offerta da circa 30 milioni di euro: sullo statunitense ci sarebbe l'interesse del Borussia Dortmund e del Monaco.

Il mercato della Juventus a gennaio e a luglio

Intanto nel mercato invernale la Juve potrebbe cercare un'alternativa sulla fascia destra a Cuadrado, che è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. La società starebbe inoltre lavorando diverse cessioni in prestito, ad esempio di Soulé e di Kaio Jorge.

La Juventus in estate potrebbe poi ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Ad esempio al posto di Alex Sandro potrebbe arrivare Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con il Benfica. Come sostituto di Rabiot potrebbe invece arrivare Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a fine giugno.