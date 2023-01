La Juventus si è lasciata alle spalle la vittoria in Coppa Italia con il Monza e ora è al lavoro in vista della partita contro l'Atalanta, in programma domenica 22 gennaio.

Per questo match Massimiliano Allegri farà alcuni cambi di formazione visto che in Coppa Italia erano assenti molti titolari, ancora non è chiaro se Dusan Vlahovic, Juan Cuadrado e Paul Pogba saranno a disposizione per la partita contro i bergamaschi. Stando a quanto afferma in queste ore Tuttosport, il centravanti serbo e il laterale destro colombiano potrebbero farcela

Mentre per quanto riguarda Paul Pogba non ci sarebbero ancora certezze.

Un'altra notizia che, in queste ore, tiene in ansia la Juventus riguarda Adrien Rabiot, il quale ha accusato un fastidio al retto femorale e sarebbe in dubbio per il match di domenica 22 gennaio.

Amichevoli per gli infortunati

La Juventus, prima della gara contro il Monza, ha svolto un test congiunto contro il Fossano per permettere a Paul Pogba, Dusan Vlahovic e Juan Cuadrado di riprendere confidenza con il campo e mettere minuti nelle gambe. Il test per i tre lungodegenti è stato positivo e dunque il loro rientro si avvicina, anche se la Juventus cercherà di gestirli per evitare ulteriori problemi.

La speranza di Allegri è che per fine mese tutti e tra possono essere al meglio. Quando Pogba, Cuadrado e Vlahovic saranno nuovamente convocati il ​​loro rientro in partita sarà graduale: giocheranno probabilmente alcuni spezzoni di partita, per poi arrivare al minutaggio completo.

In ogni caso qualcosa di più sulle loro condizioni si capirà probabilmente nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri di questo sabato 21 gennaio alle ore 12.

Cambi contro l'Atalanta

La Juventus, in queste ore, ha iniziato a preparare la partita contro l'Atalanta. Per arrivare al meglio a questo match Massimiliano Allegri ha deciso di fare del turnover in Coppa Italia, dove giocatori come Gleison Bremer e Filip Kostic hanno potuto riposare.

Anche Adrien Rabiot è stato preservato e non è stato nemmeno convocato: francese, però, è alle prese con un fastidio al retto femorale. Dunque, dovrà essere valutato in queste ore. In caso di assenza di Rabiot potrebbero esserci due soluzioni: la prima inserire Leandro Paredes in cabina di regia e spostare Manuel Locatelli come mezzala, oppure dare fiducia a Nicolò Fagioli.

Infine, per quanto riguarda l'attacco, ci sarà il ritorno di Angel Di Maria, al suo fianco ci sarà uno fra Moise Kean e Arkadiusz Milik.