La Juventus è attesa da un mese di gennaio importante per le proprie ambizioni scudetto: i match contro il Napoli e l'Atalanta saranno decisivi per capire se i bianconeri possono lottare per il titolo o meno.

Mister Massimiliano Allegri aspetta anche i recuperi dei vari assenti per infortunio, uno su tutti quello di Dusan Vlahovic. Le condizioni della punta starebbero migliorando dopo i problemi di pubalgia, anche se pare difficile un suo rientro contro il Napoli (forse potrebbe giocare una parte del match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza).

Vlahovic è stato uno degli investimenti di mercato più importanti della società bianconera nelle ultime stagioni, considerando che è stato pagati circa 75 milioni di euro nel mercato di gennaio nel 2022.

Su alcuni media sportivi è parlato in queste settimane di un suo possibile trasferimento nel campionato inglese, con diverse società che sarebbero a investire fino a 100 milioni di euro per Vlahovic. Però, come riportato nelle scorse ore sul profilo Twitter di Matthijs Pog, che riprende una dichiarazione di Romeo Agresti in una live su Instagram, la volontà della società bianconera sarebbe però quella di non cedere il giocatore, né a gennaio e né nel Calciomercato estivo.

Vlahovic dovrebbe rimanere a Torino anche nella stagione 2023-2024

"La Juventus non ha intenzione di ascoltare offerte per Vlahovic", sono queste le parole scritte da Matthijs Pog, attribuite a Romeo Agresti, giornalista esperto di mercato che segue da vicino le vicende bianconere. La società avrebbe infatti fiducia nel giocatore e vorrebbe puntare su di lui anche nel futuro.

Nella seconda parte della scorsa stagione in bianconero ha segnato 7 reti in campionato, una in Champions e una in Coppa Italia, mentre nella prima parte di questo campionato ha realizzato 6 gol, prima della pubalgia.

Peraltro con il recupero di Chiesa e di Di Maria il centravanti serbo potrebbe migliorare le proprie prestazioni dal punto di vista realizzativo, anche perché entrambi hanno dimostrato di essere abili in chiave assist.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sui giocatori in scadenza

La Juventus nelle prossime settimane dovrà intanto valutare il futuro professionale dei giocatori in scadenza di contratto a giugno, come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

Di questi probabilmente il club cercherà di confermare soprattutto l'argentino e il francese. Un eventuale conferma del "Fideo" permetterebbe ai bianconeri di applicare il Decreto Crescita e avere un risparmio fiscale. Riguardo al francese, molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio: la società non vorrebbe offrirgli più di 7 milioni di euro a stagione più bonus.