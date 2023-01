La Juventus è al lavoro per definire il mercato di gennaio, ma anche per valutare le trattative da portare avanti nel Calciomercato estivo. Nonostante potrebbero arrivare nuovi rinforzi nello staff dirigenziale (si parla di un nuovo direttore sportivo e di un direttore generale), Federico Cherubini e Massimiliano Allegri dovranno programmare il mercato estivo, prendendo in considerazione anche i giocatori che potrebbero lasciare Torino a parametro zero a giugno. Fra questi c'è anche Alex Sandro, che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale nonostante la volontà del brasiliano sia quella di rimanere.

La Juventus starebbe già lavorando all'acquisto di un terzino sinistro in previsione della stagione 2023-2024. Si parla del possibile ingaggio di Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica ma le ultime notizie di mercato che arrivano dai giornali sportivi confermano il possibile acquisto di Mendy, terzino francese del Real Madrid in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2025. Sul giocatore però ci sarebbero altre società, come ad esempio il Manchester City ma anche l'Inter, oltre alla Juventus. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 60 milioni di euro. In questa stagione fino ad adesso il francese ha disputato 13 match nel campionato spagnolo con un assist fornito ad un suo compagno, 1 match di Supercoppa europea e 5 match in Champions League.

È nazionale francese ma non è stato convocato dal commissario tecnico della Francia Didier Deschamps per il mondiale disputato di recente in Qatar in cui la nazionale è arrivata in finale perdendo contro l'Argentina.

Possibile interesse della Juventus per Mendy a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un terzino sinistro in previsione della stagione 2023-2024.

Alex Sandro è in scadenza di contratto e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera, nonostante ci sarebbe un'opzione di rinnovo automatico per Alex Sandro al raggiungimento di 40 presenze stagionali. Come sostituto del brasiliano piacerebbe Mendy, che il Real Madrid lascerebbe partire per circa 60 milioni di euro.

Sul giocatore ci sarebbero anche Inter e Manchester City, con gli inglesi che hanno evidentemente più disponibilità economica per sostenere un investimento importante come quello eventuale per il francese.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi per la fascia sinistra difensiva per il dopo Alex Sandro. Uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera, come già anticipato prima, è Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica anche lui come il brasiliano in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno.