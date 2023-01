La Juventus è stata una delle società più impegnate nel recente Calciomercato estivo. Tanti gli acquisti effettuati, anche dovuti ad alcune cessioni pesanti come ad esempio quella di Matthijs de Ligt, trasferitosi al Bayern Monaco per circa 77 milioni di euro compresi i bonus. Una somma importante che la Juventus ha utilizzato in parte per acquistare il brasiliano Bremer, pagato circa 49 milioni di euro, e in parte per finanziare gli ingaggi dei nuovi calciatori.

In questa stagione de Ligt non sta raccogliendo molto minutaggio anche in considerazione della presenza di giocatori importanti nella società tedesca come ad esempio Upamecano e Lucas Hernandez, che però si è infortunato al ginocchio al Mondiale in Qatar con la nazionale francese.

In una recente conferenza stampa il giocatore ha parlato anche della Bundesliga, confrontandola con la Serie A, campionato in cui ha giocato per tre stagioni raccogliendo 87 presenze e vincendo uno scudetto con Maurizio Sarri tecnico, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana con invece Andrea Pirlo in panchina. Il centrale ha così dichiarato che il livello tecnico fra campionato tedesco ed italiano è simile, la differenza è invece nella filosofia di gioco. Ha poi aggiunto che è felice di giocare in Bundesliga, definendolo un campionato che lo ha molto sorpreso.

De Ligt ha parlato della Bundesliga e della Serie A: "Campionati simili ma anche diversi"

'Penso che la Bundesliga sia un campionato in cui tutte le squadre giocano ad alta intensità, molte lavorano duramente per questo: è stata la sorpresa più grande per me'.

Queste le dichiarazioni di Matthijs de Ligt in una recente conferenza stampa. Il centrale ha aggiunto: 'Devo dire che il livello della Serie A italiana e della Bundesliga sono abbastanza simili, anche se la filosofia è diversa'. Secondo il centrale di difesa si tratterebbe dunque di due ottimi campionati in cui la filosofia di gioco però diverge, con quello italiano in cui ovviamente la tattica prevale su altri aspetti.

In questa stagione De Ligt ha giocato 18 match con il Bayern Monaco, 13 in campionato con un gol segnato, 2 match in Coppa di Germania, 1 in Supercoppa e 3 match in Champions League. L'ex Juve ha anche partecipato al Mondiale con la nazionale olandese man non ha mai giocato da titolare.

Il trasferimento di de Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco

Nella nota ufficiale pubblicata dalla Juventus nel recente calciomercato estivo in riferimento al trasferimento di de Ligt al Bayern Monaco si legge come il centrale costerà 67 milioni di euro alla società tedesca, pagabili in tre esercizi, somma che potrà essere incrementata durante le stagioni in cui de Ligt giocherà con il Bayern Monaco di ulteriori 10 milioni di euro, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.