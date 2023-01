La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui difficilmente farà investimenti importanti a meno di cessioni pesanti. Se dovesse partire McKennie potrebbe arrivare un giocatore di fascia destra come alternativa a Cuadrado. E a proposito del colombiano è uno dei giocatori in scadenza di contratto a giugno.

Difficile un suo prolungamento di contratto, così come per Alex Sandro anche se il brasiliano nelle ultime settimane è stato schierato come centrale di sinistra della difesa a tre con risultati importanti. Nonostante questo la volontà della società bianconera sarebbe attualmente quella di non prolungare l'intesa contrattuale con il giocatore, che sarebbe disposto a rimanere a Torino anche ad un ingaggio minore rispetto ai 6 milioni di euro a stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sul contratto di Alex Sandro ci sarebbe un'opzione di rinnovo contratto che si attiverebbe al raggiungimento delle 40 presenze stagionali. Un contratto simile a quello sottoscritto da Cuadrado, con il colombiano che la scorsa stagione ha rinnovato automaticamente l'intesa contrattuale in scadenza a giugno 2022 avendo giocato più di 40 match stagionali. Allegri potrebbe eventualmente gestire il brasiliano evitando il rinnovo automatico, a meno che le parti trovino un'intesa contrattuale ad un ingaggio minore. Sul giocatore ci sarebbero diverse società, pronte ad ingaggiarlo a parametro zero, come ad esempio il Fenerbahce e il Galatasaray.

Possibile rinnovo automatico del contratto di Alex Sandro con il raggiungimento di 40 presenze stagionali

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Alex Sandro avrebbe un'opzione di rinnovo contrattuale che si attiverebbe al raggiungimento delle 40 presenze stagionali. La volontà della Juventus attualmente sarebbe quella di non prolungare l'intesa contrattuale con il brasiliano, che sta dimostrando di essere utile in questa stagione da centrale di sinistra della difesa a tre.

Non è da scartare la possibilità che le parti possano incontrarsi prima della fine della stagione per decidere un'eventuale prolungamento di contratto ad ingaggio minore. La società bianconera potrebbe offrirgli circa 2 milioni di euro a stagione per un giocatore che sarebbe un'alternativa ai titolari nella stagione 2023-2024.

Ci si aspetta infatti un investimento importante in difesa nel Calciomercato estivo. Oltre ad Alex Sandro sono in scadenza di contratto anche Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando rinforzi in previsione del calciomercato estivo. Potrebbe arrivare per il dopo Alex Sandro lo spagnolo Alejandro Grimaldo. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Benfica, può giocare terzino sinistro ma eventualmente anche a centrocampo. Si potrebbe adattare quindi in una difesa a quattro o eventualmente in un centrocampo a cinque se i bianconeri dovessero giocare con questa idea di gioco nella stagione 2023-2024.