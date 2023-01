Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus starebbe osservando il giovane danese Rasmus Hojlund, centravanti dell'Atalanta valutato circa 30 milioni di euro.

Oltre a lui, la Juve guarderebbe in casa Barcellona per Jordi Alba, terzino spagnolo che potrebbe sostituire Alex Sandro nella prossima estate.

La Juventus pensa alla linea verde e osserva Hojlund dell'Atalanta

La Juventus starebbe valutando sul mercato diversi giovani e tra questi ci sarebbe anche Rasmus Hojlund, centravanti classe 2003 arrivato alla corte di Gasperini nell'Atalanta lo scorsa estate.

Alcuni osservatori bianconeri sarebbero stati presenti alla partita di campionato giocata tra Spezia ed Atalanta del 4 gennaio non solo per osservare da vicino Kiwior (uno degli obiettivi che la Juventus si sarebbe prefissata per rinforzare la difesa), ma anche per vedere il giovane attaccante danese. L'Atalanta, che aveva ingaggiato Hojlund dallo Sturm Graz per 17 milioni di euro, avrebbe quasi raddoppiato la sua valutazione, che ora sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Fra i nomi accostati ai bianconeri per l'attacco ci sarebbe anche Wilfred Zaha del Crystal Palace, che potrebbe arrivare in bianconero già da gennaio.

In vista dell'estate per la Juve resterebbe sempre calda la pista inerente Nicolò Zaniolo, esterno offensivo della Roma che (qualora non rinnovasse con i giallorossi il contratto in scadenza nel 2024) al temine di questa stagione potrebbe abbandonare la Capitale per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Juventus, piacerebbe il profilo di Jordi Alba

La Juventus, oltre ai giovani, guarderebbe sempre con attenzione anche ai giocatori più esperti. Un nome che ha iniziato a circolare in questi giorni è quello di Jordi Alba: il terzino sinistro del Barcellona sta faticando a trovare spazio a causa dell'arrivo di Marcos Alonso in blaugrana e dell'esplosione di Alejandro Balde.

Di conseguenza il fluidificante iberico, potrebbe lasciare la Spagna: la Juventus potrebbe essere interessata a lui per sostituire Alex Sandro, terzino brasiliano che a fine stagione andrà in scadenza di contratto con i bianconeri.

Mercato Juve, i bianconeri valutano la cessione di Rugani

Intanto per questa sessione invernale non sarebbe esclusa la cessione di Daniele Rugani: il centrale toscano gradirebbe avere più spazio e per questa ragione diversi club di Serie A avrebbero bussato alla Continassa per chiedere informazioni.

Una delle più interessate, sembrerebbe essere la Sampdoria.