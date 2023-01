La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Si valuta l'acquisto di un terzino destro che possa giocare anche in un centrocampo a cinque, un'alternativa a Cuadrado. Potrebbero esserci delle cessioni, una su tutte quella di McKennie valutato circa 40 milioni di euro. Le altre partenze potrebbero concretizzarsi a giugno, non solo quelle dei giocatori a scadenza di contratto (Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria) ma anche Vlahovic, che dopo un inizio di stagione importante con la Juventus è stato condizionato dal problema alla pubalgia anche se nella conferenza stampa di presentazione di Napoli - Juventus Allegri ha dichiarato che tutti i giocatori attualmente infortunati stanno recuperando bene.

Fra questi anche Vlahovic, che potrebbe recuperare per il match di Coppa Italia o eventualmente per quello di campionato contro l'Atalanta.

Il giocatore rimane uno dei preferiti da società inglesi per rinforzare il settore avanzato. Fra queste ci sarebbe anche il Tottenham, che sia in caso di permanenza che di addio di Conte potrebbe fare un'offerta per il giocatore. Anche perché la società londinese starebbe valutando la cessione di Harry Kane, che dopo aver giocato sempre con il Tottenham sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale in un altro campionato. Si parla di Real Madrid, che potrebbe sostituire Benzema (in scadenza di contratto) con il giocatore inglese.

Possibile offerta del Tottenham per Dusan Vlahovic a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare la cessione di Dusan Vlahovic a giugno. Molto dipenderà dall'offerta che arriverebbe, la società bianconera potrebbe considerare offerte da circa 110 milioni di euro per il giocatore, dopo che nel mercato di gennaio 2022 era stato pagato circa 75 milioni di euro.

Vlahovic piacerebbe al Tottenham, che starebbe cercando il sostituto di Harry Kane. La punta inglese starebbe valutando una nuova esperienza professionale, si era parlato di una possibile offerta del Bayern Monaco ma piacerebbe anche al Real Madrid. La valutazione di mercato del 30enne è di circa 100 milioni di euro, più o meno la somma che sarebbe utilizzata dal Tottenham per acquistare Dusan Vlahovic dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a rinforzi importanti per il Calciomercato estivo. Se dovesse essere riscattato Paredes dal Paris Saint Germain gran parte degli investimenti riguarderebbero la difesa, anche perché Alex Sandro e Juan Cuadrado sono in scadenza di contratto a giugno. Si starebbe lavorando al sostituto del brasiliano, si valuta un altro giocatore che è in scadenza di contratto a giugno. Parliamo di Alejandro Grimaldo, che sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale dopo aver giocato diverse stagioni al Benfica. Lo spagnolo sarebbe utile perché può giocare eventualmente come terzino che a centrocampo.