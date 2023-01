In queste ore si rincorrono nella sede della dirigenza dell'Inter le voci di un possibile trasferimento di Marcelo Brozovic al Barcellona in cambio di Franck Kessie.

L'ex Milan infatti non sta trovando molto spazio nel centrocampo catalano ed il suo agente sembra essersi messo in contatto con diversi club europei per trattare la sua cessione a fine stagione.

Marcelo Brozovic è sempre stato stimato dalle parti del Camp Nou, soprattutto come figura tecnica in grado di sostituire a fine carriera la leggenda blaugrana Sergio Busquets, parte della storia recente del club.

La storia di Marcelo Brozovic all'Inter

Il giocatore croato era arrivato in punta di piedi nella compagine nerazzurra, fortemente voluto dall'allora tecnico Luciano Spalletti.

Fu proprio grazie al lavoro dell'allenatore che gradualmente Marcelo Brozovic ha arretrato il suo raggio d'azione, finendo per divenire uno dei più completi centrocampisti propositivi davanti alla difesa.

Vicecampione del mondo nel 2018 con la sua Croazia, Brozovic ha un contratto saldo con l'Inter, che lo legato al club nerazzurro fino al giugno 2026 con un compenso di 6 milioni netti a stagione.

Il rinnovo era arrivato lo scorso anno, nel maggio 2022, ma le voci di una sua cessione si rincorrono nella sede di Viale della Liberazione.

L'ex giocatore dello Zagabria gode di numerosi ammiratori a Barcellona ed un suo addio al club nerazzurro a fine stagione sembra sempre più possibile.

L'idea del Barcellona a centrocampo

Il Barcellona non ha ancora formalizzato la sua offerta di scambio con il club nerazzurro per prendere a fine stagione Marcelo Brozovic, ma in Spagna il profilo sembra interessare come rinforzo per la parte mediana del campo, troppo leggera e con poca esperienza.

Lo scambio con Franck Kessie inoltre accontenterebbe il giocatore che non trova spazio nelle gerarchie di Xavi, che preferisce in quel ruolo qualcuno in grado di costruire dal basso e far ripartire rapidamente l'azione in verticale.

La notizia diffusa dal giornalista Romero

L'indiscrezione sulla probabile cessione di Marcelo Brozovic al Barcellona proviene dal noto giornalista spagnolo Gerard Romero, che ha diffuso la notizia sul proprio canale Twitch ‘Jijantes’.

Romero è sempre molto vicino alle notizie di mercato del club blaugrana, ed ha sottolineato come il Barcellona possa formalizzare l'offerta in questi giorni offrendo come contropartita tecnica Franck Kessie.

Il Barcellona sembra stia valutando di aggiungere un conguaglio da versare nelle casse dell'Inter per cercare di ottenere il "si" della dirigenza nerazzurra alla cessione del centrocampista croato a fine stagione.