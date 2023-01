Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe messo nel mirino per questa sessione invernale di mercato Emerson Royal, fluidificante in forza al Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici.

L'Inter invece, avrebbe proposto un nuovo rinnovo a Milan Skriniar, che secondo quanto riportato nelle scorse ore da Sky Sport, non avrebbe accettato di firmare.

Calciomercato Juventus, Emerson Royal piacerebbe ai bianconeri per il mercato di gennaio

La Juventus starebbe cercando un laterale difensivo che possa sostituire Juan Cuadrado, che dovrebbe andare via a giugno a parametro zero.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nome nuovo a cui i bianconeri penserebbero (forse già per questa sessione invernale di mercato) sarebbe quello di Emerson Royal. L'esterno in forza attualmente nel Tottenham di Antonio Conte sta giocando con discontinuità, circostanza che potrebbe convincerlo a cambiare maglia. Stando ad alcuni rumor, la Juventus vorrebbe sfruttare questa situazione e i buoni rapporti con il direttore sportivo degli "Spurs" Fabio Paratici, per portare alla Continassa il classe '99 tramite la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'alternativa al nome di Emerson Royal per la Juventus, resterebbe sempre Rick Karsdorp, terzino in uscita con la Roma, che il club capitolino cederebbe solo a titolo definitivo e per una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

Inter, Milan Skriniar avrebbe rifiutato l'offerta di rinnovo con i nerazzurri

L'Inter starebbe tentando ormai da settimane, di convincere Milan Skriniar a rinnovare il contratto che lega lo slovacco con i nerazzurri fino al termine della stagione in corso. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate da Sky Sport, il club lombardo avrebbe provato un nuovo approccio con il difensore, arrivando ad offrigli un contratto da oltre 6 milioni di euro più bonus annuali.

Skriniar, secondo quanto riportato, avrebbe però rifiutato l'ennesima proposta dell'Inter, costringendo la società nerazzurra a guardarsi intorno per scovare un possibile centrale che possa sostituirlo.

Uno dei nomi caldi resterebbe quello di Chris Smalling: lo stopper inglese andrà a fine giugno in scadenza di contratto con la società di appartenenza, la Roma, e stando alle ultime tra l'entourage del calciatore e i dirigenti giallorossi ci sarebbe distanza sulle cifre per il rinnovo. In caso di addio a parametro zero, quindi l'Inter potrebbe fargli un'offerta.