Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe messo nel mirino per la prossima estate il profilo di Ademola Lookman dell'Atalanta, nel frattempo Dusan Vlahovic piacerebbe all'Arsenal.

Inoltre, la Juve seguirebbe con attenzione la situazione di Jorginho, centrocampista del Chelsea in scadenza di contratto con i "Blues".

Calciomercato Juventus: Lookman piacerebbe ai bianconeri, che potrebbero cedere Vlahovic all'Arsenal

La Juventus starebbe cercando di puntellare il reparto d'attacco con un giovane esterno che possa sostituire Angel Di Maria qualora l'argentino dovesse tornare in patria a fine campionato.

Il nome che Cherubini osserverebbe per la prossima estate, sarebbe quello di Ademola Lookman. L'esterno nigeriano arrivato lo scorso giugno all'Atalanta per 9 milioni di euro, non solo ha mostrato freddezza sotto porta ma anche la capacità di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo.

Ad ora il costo del suo cartellino sarebbe praticamente raddoppiato in meno di un anno, ma lo stipendio non altissimo che percepisce all'Atalanta, rendere Lookman un profilo economicamente abbordabile per il nuovo corso della Juventus.

Chi invece, potrebbe lasciare i bianconeri in estate, sarebbe Dusan Vlahovic: L'attaccante serbo, attualmente alle prese con problemi di pubalgia, piacerebbe a diversi club europei tra cui l'Arsenal di Mikel Arteta.

I "Gunners" dopo essersi fatti soffiare la stellina ucraina Mudryk dal Chelsea, vorrebbero dunque rifarsi, andando a comprare un giovane centravanti capace di garantire tanti gol.

Stando a quanto riferito dal portale spagnolo Todofichajes.com, il club inglese avrebbe offerto alla Juventus 80 milioni di euro. Lo stesso Vlahovic, secondo indiscrezioni, avrebbe fatto sapere di gradire la destinazione londinese, circostanza che potrebbe portare la Juventus a prendere seriamente in considerazione una sua cessione a giugno.

L'offerta fatta dall'Arsenal però potrebbe non bastare, visto che la Juve valuterebbe la cessione di Vlahovic solo per la cifra di 100 milioni di euro.

Juve, occhi su Jorginho: se il centrocampista non dovesse rinnovare col Chelsea potrebbe arrivare in bianconero

In vista della prossima stagione i bianconeri osserverebbero con attenzione anche i movimenti in casa Chelsea per quello che concerne Jorginho.

Il centrocampista italo-brasiliano, va in scadenza di contratto con i "Blues" il 30 giugno, anche se la sua priorità sarebbe quella di restare nella formazione londinese.

Qualora però le parti non dovessero trovare un accordo, allora la Juventus potrebbe rappresentare una valida opzione a parametro zero per Jorginho, che oltre ai bianconeri, piacerebbe anche al Newcastle e Barcellona.