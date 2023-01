L'Inter ha molti problemi da risolvere soprattutto sul mercato. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Romelu Lukaku ha riportato l'ennesimo infortunio e potrebbe non essere prolungata la sua permanenza alla Pinetina. In uscita potrebbe esserci anche Edin Dzeko che interesserebbe al Manchester United. Denzel Dumfries sarebbe sempre più vicino all'approdo in Premier League ed il suo sostituto potrebbe essere Emerson Royal del Tottenham.

Inzaghi perde nuovamente Lukaku

L'attaccante belga si ferma ancora per un'infiammazione al ginocchio sinistro. Non sarà presente per la gara in programma il 10 gennaio contro il Parma, valido per la Coppa Italia.

Il centravanti verrà valutato nei prossimi giorni e svolgerà un allenamento individuale per una lieve infiammazione ai tendini della zampa d’oca del ginocchio sinistro. Si cercherà di riaverlo per la sfida di campionato contro il Verona.

Ritorno di fiamma per Gianluca Scamacca

L'ennesimo infortunio riduce le possibilità di un prolungamento del rapporto tra Lukaku e l'Inter. Il ragazzo è in prestito dal Chelsea che potrebbe ritrovarselo al termine della stagione. La società nerazzurra, infatti, potrebbe non voler investire su un calciatore che non è stato quasi mai disponibile durante questa stagione. Si prendono in considerazione altri profili tra cui quello di Gianluca Scamacca del West Ham.

L'ex Sassuolo sarebbe stato già trattato da Giuseppe Marotta nella scorsa estate ma le richieste del club emiliano erano troppo elevate. Si potrebbe fare un altro tentativo a fine stagione anche se il prezzo del cartellino sarebbe sempre di circa 40 milioni di euro.

Edin Dzeko piacerebbe al Manchester United

Il Manchester United tenta l'affondo per Edin Dzeko. Il bosniaco ha il contratto in scadenza nel 2023 ed avrebbe ricevuto già dei contatti con l'Inter per un eventuale rinnovo.

I Red Devils, però, lo vorrebbero in rosa e potrebbero tentare di anticipare il colpo già in questo mese. Difficilmente, però, i nerazzurri decideranno di privarsene visto che il reparto offensivo di Simone Inzaghi vive già diversi problemi con Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Quest'ultimo non sta convincendo e potrebbe essere messo in vendita in caso di offerta allettante.

Royal se dovesse partire Dumfries.

Denzel Dumfries sarebbe sempre seguito da Chelsea e Manchester United. La sua cessione potrebbe essere anticipata già nelle prossime settimane. Il suo erede potrebbe arrivare dal Tottenham di Antonio Conte. Si tratterebbe di Emerson Royal che avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e che si sposerebbe bene con i meccanismi tattici impartiti da Inzaghi.