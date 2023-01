La Juventus scenderà in campo domani sera in un match decisivo che molto dirà delle reali ambizioni di vittoria del titolo da parte dei bianconeri dato che sarà di scena Napoli-Juventus. Il club inizia comunque ad eseguire dei ragionamenti di mercato legati alla sessione in corso e a quella a venire, in estate: al momento è più probabile si assista più a delle cessioni - Weston McKennie e Kaio Jorge, che potrebbe essere mandato in prestito - che a degli acquisti, con il nome di Luca Pellegrini, 23enne terzino sinistro oggi in prestito all'Eintracht Francoforte, che rischia di prendersi la scena.

Si perchè sul giocatore ci sarebbe la Lazio, che sta cercando un rinforzo per la fascia sinistra difensiva che possa dare manforte a Marusic. La Juventus agevolerebbe un eventuale suo trasferimento alla società laziale per cercare di utilizzare l'affare come una sorta di anticipo sul futuro acquisto di Milinkovic-Savic, centrocampista serbo alla corte di Maurizio Sarri da tempo nel mirino dei bianconeri.

Il problema di fondo è rappresentato dall'ingaggio di Pellegrini, circa 3 milioni di euro a stagione, con la società bianconera che non vorrebbe contribuire a pagare per metà come sta facendo già adesso con l'Eintracht Francoforte. Al momento non è ancora arrivata un'offerta ufficiale, i biancocelesti ci stanno solo pensando.

Pellegrini valuterebbe il trasferimento alla Lazio a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Tuttojuve.com, la Juventus potrebbe dunque agevolare il trasferimento di Luca Pellegrini alla Lazio. Il giocatore gradirebbe un rientro in Italia ma al momento sembra che tutto sia fermo a dei rumors, a delle sirene, senza alcuna offerta ufficiale presentata sin qui alla Juventus dal club di Claudio Lotito.

Il prezzo del cartellino sarebbe attorno ai 10 milioni di euro anche se il problema più importante è rappresentato dall'ingaggio del terzino che guadagna 3 milioni di euro netti a stagione.

Davvero troppi per la Lazio che però in rosa non ha un'alternativa a Marusic e che prima o poi dovrà affrontare la situazione legata a Sergej Milinkovic-Savic che il tecnico Maurizio Sarri pare intenzionato a lasciar partire già a gennaio magari in prestito con diritto di riscatto.

I due affari potrebbero allora intrecciarsi, anche se fin quando non arriveranno proposte ufficiali nulla potrà essere ratificato. Ricordiamo che Savic ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche in previsione di giugno, considerando che giocatori come Cuadrado ed Alex Sandro sono in scadenza di contratto e che difficilmente prolungheranno la propria intesa contrattuale con la società bianconera. Al posto del brasiliano potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.