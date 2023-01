La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui potrebbe definire una cessione importante ma anche alcune partenze minori in prestito. Si parla ad esempio di un addio di McKennie, che potrebbe lasciare Torino per circa 25-30 milioni di euro, ma anche di Kaio Jorge, che potrebbe essere spedito in prestito fino a giugno. Difficile assistere ad importanti investimenti a gennaio, a meno di possibilità vantaggiose di mercato. Una di queste potrebbe essere costituita da Milinkovic-Savic cui i bianconeri sarebbero interessati soprattutto per via della possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.

Stando alle ultime notizie di mercato diffuse da 'Il Messaggero', il tecnico della Lazio Maurizio Sarri sarebbe però pronto a lasciar partire il centrocampista serbo già nell'immediato insieme al compagno di reparto Luis Alberto (i due paiono al momento non troppo felici di proseguire la propria esperienza in biancoceleste). Soprattutto Milinkovic è sembrato ultimamente distratto dal mercato anche perché ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento. A giugno il suo prezzo di mercato potrebbe diminuire ulteriormente considerando che sarà ad un anno dalla scadenza e nonostante proprio la Juventus, come accennato, sembrerebbe ingolosita dalla possibilità di ingaggio del centrocampista a zero nel 2024 il tecnico Maurizio Sarri potrebbe anche far saltare il banco dando il via libera ad una cessione già a gennaio, magari in prestito con diritto di riscatto.

In questo caso, per assicurarsi le prestazioni del forte centrocampista i bianconeri dovrebbero abbandonare il proposito di acquisto a 0 ed anticipare un investimento importante a gennaio.

Milinkovic-Savic potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Il Messaggero, la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic a gennaio venendo così meno al proposito di ingaggiarlo a zero nell'estate del 2024.

Sarri infatti sarebbe pronto a lasciar partire sia lui che Luis Alberto, apparsi poco motivati nell'ultimo periodo.

La scelta di Sarri sarebbe anche in ottica manageriale dato che il rischio in alternativa sarebbe quello di perdere il ragazzo a 0. Il club in pole position per accaparrarsi Savic è la Juventus, che dovrà presto - e con ogni probabilità - trovare un sostituto di Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe lasciare la società bianconera a parametro zero per intraprendere una nuova esperienza professionale.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche in previsione del Calciomercato estivo, considerando che altri giocatori potrebbero lasciare Torino a parametro zero o per mancato riscatto del cartellino come Alex Sandro e Leandro Paredes ma anche Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Al posto del brasiliano potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno.