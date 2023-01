La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza bianconera sta cominciando a pianificare le mosse per il prossimo Calciomercato, a partire dal sostituto di Alex Sandro che in estate lascerà Torino. La Vecchia Signora è quindi alla ricerca di un nuovo esterno offensivo da regalare a Massimiliano Allegri.

Juve, possibile sondaggio per Mendy

Tra i profili monitorati dalla dirigenza juventina ci sarebbe anche quello di Ferland Mendy, talentuoso esterno francese in forza al Real Madrid. Nonostante ciò, l'esterno classe 95 potrebbe lasciare i Merengues al termine della stagione.

Infatti, il Real sarebbe sulle tracce di Alphonso Davies del Bayern Monaco e con l'arrivo del terzino canadese, i Blancos potrebbero decidere di cedere Mendy in estate.

La Juventus sta osservando questa situazione ma due aspetti rendono la trattativa complessa: il primo legato all'alta valutazione del calciatore che si aggira attorno ai 60 milioni di euro, il secondo legato alla concorrenza che c'è sull'esterno francese. Infatti, anche altri club europei ma anche italiani come l'Inter starebbero valutando la situazione di Mendy. I nerazzurri potrebbero cedere Gosens in estate e valutare l'acquisto di un nuovo esterno mancino così da poter rinforzare la batteria a disposizione di Simone Inzaghi.

La questione terzino riguarda anche il lato destro, vista la probabile partenza di Juan Cuadrado. Se per la finestra invernale si continua a tenere sotto osservazione profili low-cost come Karsdorp della Roma, la Vecchia Signora guarda anche all'estate con i nomi di Singo del Torino ed Ivan Fresneda del Valladolid che restano nel mirino.

Juve, possibile ritorno di fiamma per De Paul in estate

Oltre al pacchetto arretrato, la Juventus pensa ad una rivoluzione anche a centrocampo. Infatti, le posizioni di alcuni calciatori come Mckennie, Locatelli e Paredes sembrerebbero in bilico con la Vecchia Signora che starebbe valutando l'acquisto di un grande centrocampista per l'estate.

In particolare, la dirigenza bianconera potrebbe ritornare su un profilo già monitorato nelle precedenti sessioni di mercato ovvero Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Atletico e fresco vincitore del Mondiale con l'Argentina. L'ex numero 10 dell'Udinese potrebbe lasciare i Colchoneros in estate e far ritorno in Italia dove con la maglia friulana ha offerto grandi prestazioni. L'Atletico prenderebbe in considerazione solo offerta a titolo definitivo attorno ai 40 milioni di euro.

Oltre De Paul, la Juventus continua a monitorare anche un altro centrocampista argentino ovvero Alexis Mc Allister in forza al Brighton. Il club inglese non ha intenzione di cedere il suo numero 10 già a gennaio, ed in estate valuterebbe un'eventuale cessione solo per cifre attorno ai 35 milioni di euro.