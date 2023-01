Si lavora per il futuro in casa Juventus, cercando di portare a segno un colpo per rinforzare l'attacco bianconero: la dirigenza starebbe valutando seriamente il profilo di Raheem Sterling, attaccante in forza al Chelsea.

Il ventottenne attaccante è sbarcato a Londra nella scorsa estate dal Manchester City, per una cifra clamorosa vicina ai 50 milioni di euro.

Dopo le poche reti realizzate in questa stagione, solamente 6 in 17 partite, Raheem Sterling è stato messo ai margini del progetto dei 'Blues', che starebbero pensando ad una sua eventuale cessione.

Secondo il quotidiano online 'Football Insider', la squadra londinese starebbe aspettando eventuali offerte che, però, tarderebbero ad arrivare a motivo dell'elevato ingaggio del giocatore.

L'affare con la Juventus

Proprio per la difficoltà di trovare un club interessato all'acquisto del giocatore per via dello stipendio da sostenere, il Chelsea potrebbe pensare ad una operazione in stile Lukaku, proponendo un prestito oneroso.

In questo modo la società londinese riceverebbe un indennizzo per il prestito, pur pagando totalmente lo stipendio del giocatore.

Se questa ipotesi dovesse verificarsi, in prima fila per il suo cartellino ci sarebbe la Juventus, pronta ad investire sull'attaccante per rinforzare il reparto avanzato.

Questa operazione potrebbe concretizzarsi eventualmente nel mercato estivo poichè, nel frattempo, il Chelsea cercherebbe in tutti i modi un acquirente per il cartellino di Sterling.

Sterling potrebbe essere il 'post Di Maria'

La Juventus starebbe lavorando sul mercato in vista della prossima stagione, soprattutto con l'intento di coprire l'eventuale addio del campione del mondo Angel Di Maria, sempre più vicino ad un cambio di campionato a fine contratto.

Per il futuro, il giocatore argentino starebbe pensando ad un ritorno al Rosario Central, squadra dove ha già militato ad inizio carriera. Un'alternativa potrebbe essere la squadra brasiliana dell'International di Porto Alegre.

In questo senso, Raheem Sterling sembrerebbe rappresentare il profilo giusto per sostituire il 'Fideo', sia in termini realizzativi che come giocatore 'leadership' all'interno del gruppo.

Inoltre, le sue caratteristiche tecniche si adatterebbero al meglio al modulo bianconero: Sterling potrebbe affiancare Vlahovic nella fase offensiva, creando differenti alternative per l'impostazione del gioco.

I suoi goal potrebbero essere quelli che mancano alla Juventus in questo campionato, fattore spesso sottolineato sia dalla critica che dalla dirigenza tecnica. Un problema che Raheem Sterling potrebbe contribuire a risolvere nella prossima stagione.