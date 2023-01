Uno dei migliori elementi in casa Inter in questa stagione è stato sicuramente Hakan Calhanoglu. Che abbia giocato da mezzala o da regista al posto di Marcelo Brozovic, il rendimento del centrocampista è rimasto sempre di gran lunga al di sopra della sufficienza. Prestazioni importanti che non sono passate inosservate neanche tra i vari top club di tutta Europa, che hanno cominciato a sondare il terreno per il turco. Tra queste società ci sarebbe la Juventus, che è alla ricerca di innesti di qualità in mezzo al campo, soprattutto se dovesse andare via in estate Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto a giugno.

Anche il Torino cerca rinforzi in mezzo al campo e qualcosa potrebbe farlo già a gennaio. I granata si stanno guardando intorno e avrebbero messo nel mirino Ivan Ilic, centrocampista del Verona che è stato vicino alla Lazio già la scorsa estate. Da capire se i gialloblù decideranno di privarsene subito o al termine di questa stagione.

La possibile offerta della Juventus per Calhanoglu

La Juventus cerca rinforzi importanti in mezzo al campo in vista della prossima stagione e ha cominciato a muoversi con largo anticipo. Paul Pogba non dà garanzie dal punto di vista fisico, mentre Adrien Rabiot è in scadenza di contratto a giugno e le trattative per il rinnovo potrebbero essersi arenate definitivamente visto che vuole oltre 10 milioni di euro a stagione.

Il nome finito in cima alla lista degli obiettivi sarebbe quello di Hakan Calhanoglu, che tanto bene sta facendo all'Inter. In nerazzurro il turco ha avuto una crescita esponenziale rispetto a quanto visto al Milan, ricoprendo un ruolo di leader, bravo sia da mezzala che da regista, al posto di Marcelo Brozovic.

Il classe 1994 è in scadenza di contratto a giugno 2024 e c'è stato già qualche contatto per trattare il rinnovo ma se non ci saranno novità entro giugno non è da escludere la cessione per non correre il rischio di perderlo a parametro zero.

La Juve è pronta ad approfittarne e potrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. Cifra notevole che farebbe realizzare all'Inter una plusvalenza piena, visto che Calhanoglu è arrivato nell'estate 2021 a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan.

La proposta del Torino per Ilic

Il Torino potrebbe fare qualcosa per rinforzare il centrocampo già in questa sessione di Calciomercato, ma soltanto se ne varrà la pena. Alla luce di ciò, i granata sarebbero pronti a fare un tentativo per Ivan Ilic, vero pallino di Ivan Juric. Affare non semplice visto che il Verona deve decidere se privarsi di uno dei migliori elementi a stagione in corso, essendo in piena lotta per non retrocedere, o se rimandare i discorsi alla prossima estate. Toro che, comunque, proverà a mettere sul piatto il cartellino di Linetty e un conguaglio economico sui 5 milioni di euro per provare ad arrivare alla fumata bianca.