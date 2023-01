Milan Skriniar pare sempre pronto a lasciare l'Inter per iniziare una nuova avventura. Il centrale slovacco non ha accettato la proposta di rinnovo contrattuale e sarebbe vicino al Paris Saint Germain. Rimane da capire se il suo addio avverrà già a gennaio o nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Inter, possibile offerta per Djalò in estate

Il mercato nerazzurro gira attorno all'eventuale addio di Skriniar. Infatti, l'Inter si sta già adoperando per sostituire il difensore ex Sampdoria nella prossima sessione estiva. Viste le richieste economiche importante dell'Atalanta per arrivare a Giorgio Scalvini, il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe osservando il profilo di Tiago Djalò, centrale portoghese che in passato ha avuto una fugace esperienza al Milan e che adesso è diventato un perno della difesa del Lille.

Il classe 2000 ha acquistato esperienza giocando in Ligue 1 e le sue prestazioni non sono passate inosservate con il club nerazzurro, che sarebbe pronto a un'offerta nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il club francese chiede almeno 15 milioni di euro per intavolare una trattativa.

Oltre Djalò, l'Inter aspetta di comprendere la situazione legata a Chris Smalling che non ha ancora accettato il rinnovo con la Roma. In caso di mancato accordo, il centrale inglese potrebbe diventare un obiettivo importante per la retroguardia nerazzurra.

Infine, sullo sfondo ci sono altri profili del campionato italiano come Nikola Milenkovic della Fiorentina e Peer Schuurs del Torino.

Inter, Gagliardini nel mirino del Nottingham Forrest

Un altro calciatore che dovrebbe lasciare l'Inter a parametro zero è Roberto Gagliardini, desideroso di aumentare il proprio minutaggio rispetto a quanto fatto in questa stagione.

L'ex centrocampista dell'Atalanta vorrebbe giocare con maggiore continuità e potrebbe lasciare Milano in estate a parametro zero e accasarsi in una squadra che gli permetta di essere al centro del progetto.

Dopo la Lazio - che aveva provato a intavolare una trattativa con l'Inter prima dell'arrivo di Vecino - il centrocampista italiano sarebbe finito nel mirino del Nottingham Forrest che vorrebbe puntellare la mediana. Il club inglese vorrebbe provare a convincere l'Inter a cedere il calciatore già nella finestra invernale di mercato, ma pare più probabile un addio al termine della stagione.

Rimanendo sul fronte rinnovi, il club nerazzurro starebbe spingendo per quelli di Stefan De Vrij ed Edin Dzeko. Con l'addio di Skriniar, il club nerazzurro non vorrebbe infatti perdere anche un altro baluardo della difesa, mentre per l'attaccante bosniaco non dovrebbero esserci intoppi: entrambi le parti in causa che vorrebbero trovare un accordo.